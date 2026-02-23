Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 23 febbraio 2026: posticipi serie A e C e tennis

Scopri tutti gli eventi di tennis, calcio e basket in diretta tv oggi.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio e tennis con numerosi eventi sportivi trasmessi in diretta sulle principali emittenti italiane. Il basket offre due serate NBA con le sfide Detroit-San Antonio e Houston-Utah, visibili su Sky Sport Basket. Il calcio si conferma protagonista con incontri clou in Serie A, Serie C e Premier League: da segnalare le partite Fiorentina-Pisa su Dazn, Bologna-Udinese e Everton-Manchester United su Sky, Sky Sport Calcio e Dazn. Inoltre non mancano le sfide di Serie C Ternana-Forlì e Virtus Verona-L.R. Vicenza, trasmesse sia in chiaro su Rai Sport che su Sky Sport Max e Sky Sport Arena. Il tennis, con tornei ATP & WTA, si divide tra diversi canali Sky, tra cui Sky Sport 1, Sky Sport Mix e Sky Sport Tennis, per una copertura completa degli incontri odierni. Una giornata intensa per seguire lo sport di qualità senza perdere un colpo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:00 Detroit-San Antonio, NBA (Sky Sport Basket)

Detroit-San Antonio, NBA (Sky Sport Basket) 03:30 Houston-Utah, NBA (Sky Sport Basket)

Calcio

18:30 Fiorentina-Pisa, Serie A – Round 26 (Dazn)

Fiorentina-Pisa, Serie A – Round 26 (Dazn) 20:30 Ternana-Forlì, Serie C (Rai Sport – in chiaro)

Ternana-Forlì, Serie C (Rai Sport – in chiaro) 20:30 Ternana-Forlì, Serie C (Sky Sport Max)

Ternana-Forlì, Serie C (Sky Sport Max) 20:30 Virtus Verona-L.R. Vicenza, Serie C (Sky Sport Arena)

Virtus Verona-L.R. Vicenza, Serie C (Sky Sport Arena) 20:45 Bologna-Udinese, Serie A – Round 26 (Sky, Dazn)

Bologna-Udinese, Serie A – Round 26 (Sky, Dazn) 20:45 Bologna-Udinese, Serie A (Sky Sport Calcio)

Bologna-Udinese, Serie A (Sky Sport Calcio) 21:00 Everton-Manchester United, Premier League (Sky Sport 1)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)

ATP & WTA (Sky Sport 1) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix)

ATP & WTA (Sky Sport Mix) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp