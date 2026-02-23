Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 23 febbraio 2026: posticipi serie A e C e tennis

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio e tennis con numerosi eventi sportivi trasmessi in diretta sulle principali emittenti italiane. Il basket offre due serate NBA con le sfide Detroit-San Antonio e Houston-Utah, visibili su Sky Sport Basket. Il calcio si conferma protagonista con incontri clou in Serie A, Serie C e Premier League: da segnalare le partite Fiorentina-Pisa su Dazn, Bologna-Udinese e Everton-Manchester United su Sky, Sky Sport Calcio e Dazn. Inoltre non mancano le sfide di Serie C Ternana-Forlì e Virtus Verona-L.R. Vicenza, trasmesse sia in chiaro su Rai Sport che su Sky Sport Max e Sky Sport Arena. Il tennis, con tornei ATP & WTA, si divide tra diversi canali Sky, tra cui Sky Sport 1, Sky Sport Mix e Sky Sport Tennis, per una copertura completa degli incontri odierni. Una giornata intensa per seguire lo sport di qualità senza perdere un colpo.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:00 Detroit-San Antonio, NBA (Sky Sport Basket)
- 03:30 Houston-Utah, NBA (Sky Sport Basket)
Calcio
- 18:30 Fiorentina-Pisa, Serie A – Round 26 (Dazn)
- 20:30 Ternana-Forlì, Serie C (Rai Sport – in chiaro)
- 20:30 Virtus Verona-L.R. Vicenza, Serie C (Sky Sport Arena)
- 20:45 Bologna-Udinese, Serie A – Round 26 (Sky, Dazn)
- 21:00 Everton-Manchester United, Premier League (Sky Sport 1)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.