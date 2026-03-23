Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 23 marzo 2026: Atp Miami, serie C e ciclismo

Tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV con orari e canali

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Una giornata ricca di emozioni e competizioni imperdibili per gli appassionati di basket, calcio, ciclismo e tennis. Oggi, lunedì 23 marzo 2026, le principali emittenti italiane propongono una vasta offerta di eventi sportivi in diretta, spaziando dal prestigioso Volta a Catalunya di ciclismo, dove si svolge la prima tappa, fino ai match clou di calcio di Serie C e Viareggio Cup. Per i fan del basket, la nota competizione NBA vede scendere in campo squadre di primo piano come Miami e San Antonio e più tardi Dallas contro Golden State, tutte su canali Sky dedicati al basket. Il tennis continua invece con la 7a giornata del torneo ATP & WTA 1000 di Miami, trasmessa su molteplici piattaforme Sky, anche in formula pay. Non mancano le opzioni gratuite per seguire i match di calcio della Viareggio Cup e alcune partite serali della Serie C. Insomma, una programmazione ricca che soddisfa i tifosi di diversi sport, con eventi distribuiti nell’arco di tutta la giornata su canali come Rai Sport, Eurosport 2 e molteplici offerte Sky.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

00:00 Miami-San Antonio, NBA (Sky Sport Basket, pay)

Miami-San Antonio, NBA (Sky Sport Basket, pay) 02:30 Dallas-Golden State, NBA (Sky Sport Basket, pay)

CALCIO

15:00 Finale, Viareggio Cup (Rai Sport, free)

Finale, Viareggio Cup (Rai Sport, free) 20:30 Catania-Casarano, Serie C (Rai Sport, free)

Catania-Casarano, Serie C (Rai Sport, free) 20:30 Catania-Casarano, Serie C (Sky Sport Calcio, pay)

Catania-Casarano, Serie C (Sky Sport Calcio, pay) 20:30 Monopoli-Benevento, Serie C (Sky Sport Mix, pay)

Monopoli-Benevento, Serie C (Sky Sport Mix, pay) 20:30 Salernitana-Team Altamura, Serie C (Sky Sport Max, pay)

CICLISMO

15:20 1a tappa, Volta a Catalunya (Eurosport 2, free)

TENNIS

16:00 7a giornata, ATP & WTA 1000 Miami (Sky Sport Tennis, pay)

7a giornata, ATP & WTA 1000 Miami (Sky Sport Tennis, pay) 16:00 7a giornata, ATP & WTA 1000 Miami (Sky Sport Arena, pay)

7a giornata, ATP & WTA 1000 Miami (Sky Sport Arena, pay) 16:00 7a giornata, ATP & WTA 1000 Miami (Sky Sport 1, pay)

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