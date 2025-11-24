Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 24 novembre 2025: posticipi di serie A, B e C ed Europei di curling

Un'intensa giornata sportiva tra curling, basket e serie di calcio su Sky, Dazn e Rai Sport

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio e curling con molte partite importanti in diretta sulle principali emittenti italiane. Tra gli incontri di curling, protagonista del calendario odierno, spiccano i match delle rappresentative italiane maschili e femminili impegnate negli Europei di Lohja 2025, trasmessi in chiaro su Eurosport e Rai Sport, garantendo a tutti la possibilità di seguire da vicino questa affascinante disciplina. Nel basket, la NBA offre due partite serali trasmesse da Sky Sport Basket, con squadre come Toronto, Cleveland, Phoenix e Houston che promettono spettacolo e grande competizione. Per gli amanti del calcio, la programmazione si presenta fitta di eventi con partite di Primavera 1, Serie A, Serie B, Serie C e Premier League, proponendo incontri imperdibili come Torino-Como, Sampdoria-Juve Stabia e Manchester United-Everton. I match sono disponibili su diverse piattaforme tra cui Sportitalia, Sky Sport, Dazn e Rai Sport, con un mix di partite in chiaro e pay per view che soddisfa i più diversi gusti e preferenze. Oggi il palinsesto sportivo si conferma dunque variegato e accessibile, con occasioni di intrattenimento per tutti gli appassionati.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

01:00 NBA: Toronto-Cleveland (Sky Sport Basket)

NBA: Toronto-Cleveland (Sky Sport Basket) 03:30 NBA: Phoenix-Houston (Sky Sport Basket)

CALCIO

12:00 Primavera 1: Lazio-Verona (Sportitalia)

Primavera 1: Lazio-Verona (Sportitalia) 14:00 Primavera 1: Monza-Cremonese (Sportitalia)

Primavera 1: Monza-Cremonese (Sportitalia) 18:30 Serie A: Torino-Como (Sky Sport 1)

Serie A: Torino-Como (Sky Sport 1) 18:30 Serie A: Torino-Como (Sky)

Serie A: Torino-Como (Sky) 18:30 Serie A: Torino-Como (Sky Sport Calcio)

Serie A: Torino-Como (Sky Sport Calcio) 18:30 Serie A: Torino-Como (Dazn)

Serie A: Torino-Como (Dazn) 20:30 Serie B: Sampdoria-Juve Stabia (Dazn)

Serie B: Sampdoria-Juve Stabia (Dazn) 20:30 Serie C: Livorno-Torres (Rai Sport)

Serie C: Livorno-Torres (Rai Sport) 20:30 Serie C: Livorno-Torres (Sky Sport Calcio)

Serie C: Livorno-Torres (Sky Sport Calcio) 20:30 Serie C: Perugia-Vis Pesaro (Sky Sport Arena)

Serie C: Perugia-Vis Pesaro (Sky Sport Arena) 20:45 Serie A: Sassuolo-Pisa (Dazn)

Serie A: Sassuolo-Pisa (Dazn) 21:00 Premier League: Manchester United-Everton (Sky Sport 1)

CURLING

11:00 Curling Maschile, Europei: Italia-Germania (Eurosport)

Curling Maschile, Europei: Italia-Germania (Eurosport) 11:00 Curling Maschile, Europei Lohja 2025: Germania-Italia (Rai Sport)

Curling Maschile, Europei Lohja 2025: Germania-Italia (Rai Sport) 15:00 Curling Femminile, Europei: Italia-Svezia (Eurosport)

Curling Femminile, Europei: Italia-Svezia (Eurosport) 15:00 Curling Femminile, Europei Lohja 2025: Svezia-Italia (Rai Sport)

Curling Femminile, Europei Lohja 2025: Svezia-Italia (Rai Sport) 19:00 Curling Maschile, Europei: Polonia-Italia (Eurosport 2)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp