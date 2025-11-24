Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 24 novembre 2025: posticipi di serie A, B e C ed Europei di curling

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio e curling con molte partite importanti in diretta sulle principali emittenti italiane. Tra gli incontri di curling, protagonista del calendario odierno, spiccano i match delle rappresentative italiane maschili e femminili impegnate negli Europei di Lohja 2025, trasmessi in chiaro su Eurosport e Rai Sport, garantendo a tutti la possibilità di seguire da vicino questa affascinante disciplina. Nel basket, la NBA offre due partite serali trasmesse da Sky Sport Basket, con squadre come Toronto, Cleveland, Phoenix e Houston che promettono spettacolo e grande competizione. Per gli amanti del calcio, la programmazione si presenta fitta di eventi con partite di Primavera 1, Serie A, Serie B, Serie C e Premier League, proponendo incontri imperdibili come Torino-Como, Sampdoria-Juve Stabia e Manchester United-Everton. I match sono disponibili su diverse piattaforme tra cui Sportitalia, Sky Sport, Dazn e Rai Sport, con un mix di partite in chiaro e pay per view che soddisfa i più diversi gusti e preferenze. Oggi il palinsesto sportivo si conferma dunque variegato e accessibile, con occasioni di intrattenimento per tutti gli appassionati.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 01:00 NBA: Toronto-Cleveland (Sky Sport Basket)
- 03:30 NBA: Phoenix-Houston (Sky Sport Basket)
CALCIO
- 12:00 Primavera 1: Lazio-Verona (Sportitalia)
- 14:00 Primavera 1: Monza-Cremonese (Sportitalia)
- 18:30 Serie A: Torino-Como (Sky Sport 1)
- 20:30 Serie B: Sampdoria-Juve Stabia (Dazn)
- 20:30 Serie C: Livorno-Torres (Rai Sport)
- 20:30 Serie C: Livorno-Torres (Sky Sport Calcio)
- 20:30 Serie C: Perugia-Vis Pesaro (Sky Sport Arena)
- 20:45 Serie A: Sassuolo-Pisa (Dazn)
- 21:00 Premier League: Manchester United-Everton (Sky Sport 1)
CURLING
- 11:00 Curling Maschile, Europei: Italia-Germania (Eurosport)
- 15:00 Curling Femminile, Europei: Italia-Svezia (Eurosport)
- 19:00 Curling Maschile, Europei: Polonia-Italia (Eurosport 2)
