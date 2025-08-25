Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 25 agosto: Inter-Torino, Vuelta e Us Open

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi attende gli appassionati sulle emittenti televisive italiane. Oggi la programmazione offre un ampio ventaglio di discipline, spaziando dal ciclismo al tennis, ma a dominare la scena è sicuramente il calcio, con numerosi incontri di diverse categorie che catturano l’attenzione di tifosi e spettatori. Per gli amanti del ciclismo, la 3a tappa della prestigiosa La Vuelta sarà trasmessa in chiaro su Eurosport. Sul fronte del tennis, l’appuntamento è con la 2a giornata degli US Open, un evento di rilievo internazionale coperto da diverse emittenti Sky, tutte a pagamento. Ma è nel calcio che si concentra la maggior parte degli eventi, con partite di Serie A come Udinese-Verona e Inter-Torino, quest’ultima in onda contemporaneamente su più canali pay come Sky e Dazn. Non mancano sfide di Serie B, Serie C e LaLiga, con diverse partite distribuite in orari serali. I tifosi possono così scegliere tra una vasta offerta, sia free sia a pagamento, per seguire i propri campionati e squadre preferite. Una giornata dunque imperdibile per chi vuole restare aggiornato e non perdere nemmeno un minuto di sport in tv.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Ciclismo
- 14:00 La Vuelta – 3a tappa (Eurosport, free)
Calcio
- 18:30 Serie A: Udinese-Verona (Dazn, pay)
- 19:30 LaLiga: Athletic Bilbao-Rayo Vallecano (Dazn, pay)
- 20:30 Serie B: Sampdoria-Modena (Dazn, pay)
- 20:30 Serie C: Novara-Inter U23 (Rai Sport, free)
- 20:45 Serie A: Inter-Torino (Sky, pay)
- 20:45 Serie A: Inter-Torino (Dazn, pay)
- 20:45 Serie A: Inter-Torino (Sky Sport Calcio, pay)
- 21:30 LaLiga: Siviglia-Getafe (Dazn, pay)
Tennis
- 01:00 US Open – 2a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
- 17:00 US Open – 2a giornata (Sky Sport Mix, pay)
- 17:00 US Open – 2a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
- 17:00 US Open – 2a giornata (Sky Sport Max, pay)
- 17:00 US Open – 2a giornata (Sky Sport 1, pay)
- 17:00 US Open – 2a giornata (Sky Sport Arena, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.