Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 25 maggio: Roland Garros e Verona-Fortitudo di A2 di basket

Tutti gli appuntamenti sportivi in diretta su Rai Sport, Eurosport, Sportitalia e Sky Sport

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Oggi la programmazione televisiva sportiva offre un palinsesto ricco e variegato, con particolare attenzione a tre discipline molto amate dagli appassionati italiani: basket, calcio e tennis. La giornata è caratterizzata da numerosi appuntamenti con il tennis, concentrati principalmente sugli incontri del Roland Garros, il prestigioso torneo che entra nel suo vivo con i match del primo turno trasmessi da Eurosport e Eurosport 2 in chiaro. Questo evento, di grande richiamo internazionale, offre lunghe dirette per tutto il giorno, permettendo agli spettatori di seguire da vicino le evoluzioni del tabellone.

Sul fronte del calcio, spiccano le partite di campionati giovanili e internazionali, con la semifinale 2 della Primavera 1 in onda su Sportitalia. Non mancano inoltre le sfide di Bundesliga con due incontri che mettono di fronte squadre come SC Paderborn e VfL Wolfsburg, seguiti da Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio, seppur in pay TV. La serata sportiva si completa con il basket di Serie A2, con la sfida fra Verona e Fortitudo Bologna visibile su Rai Sport, che rappresenta un ottimo appuntamento per gli amanti di questo sport.

Questa ricca offerta di eventi trasmessi in chiaro e a pagamento permette agli appassionati di ogni disciplina di godere di un pomeriggio e una sera ricchi di sport, con un’alternanza continua tra le varie fasce orarie e canali televisivi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

20:45 Verona-Fortitudo Bologna, Serie A2 (Rai Sport)

CALCIO

20:30 Semifinale 2, Primavera 1 (Sportitalia)

Semifinale 2, Primavera 1 (Sportitalia) 20:30 SC Paderborn-VfL Wolfsburg, Bundesliga (Sky Sport 1) – pay TV

SC Paderborn-VfL Wolfsburg, Bundesliga (Sky Sport 1) – pay TV 20:30 Paderborn-Wolfsburg, Bundesliga (Sky Sport Calcio) – pay TV

TENNIS

10:30 Primo turno, Roland Garros (Eurosport 2)

Primo turno, Roland Garros (Eurosport 2) 12:00 Primo turno, Roland Garros (Eurosport)

Primo turno, Roland Garros (Eurosport) 13:00 Primo turno, Roland Garros (Eurosport 2)

Primo turno, Roland Garros (Eurosport 2) 14:00 Primo turno, Roland Garros (Eurosport)

Primo turno, Roland Garros (Eurosport) 16:00 Primo turno, Roland Garros (Eurosport 2)

Primo turno, Roland Garros (Eurosport 2) 17:00 Primo turno, Roland Garros (Eurosport)

Primo turno, Roland Garros (Eurosport) 18:00 Primo turno, Roland Garros (Eurosport 2)

Primo turno, Roland Garros (Eurosport 2) 19:00 Primo turno, Roland Garros (Eurosport)

Primo turno, Roland Garros (Eurosport) 20:00 Primo turno, Roland Garros (Eurosport)

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