Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 26 gennaio: Sinner agli Australian Open, posticipo di A, Italia-Croazia di pallanuoto

La giornata sportiva di oggi vede grande protagonista il tennis con numerosi incontri dell’Australian Open, il primo grande slam della stagione. Durante il giorno sarà possibile seguire diverse partite trasmesse in chiaro su Eurosport, con risultati e colpi di scena dalla terra d’Oceania: riflettori sul derby Sinner-Darderi. Parallelamente, il calcio offre un ampio palinsesto che spazia dal campionato Primavera 1 alle sfide della Serie C, passando per la prestigiosa Serie A e la vibrante Premier League. Tra le partite più attese, segnaliamo il derby di giornata Verona-Udinese, con più opzioni di visione fra Sky, Dazn e Sky Sport Calcio, oltre a diverse partite della Saudi League trasmesse su Sportitalia. Nel pomeriggio e in serata spazio anche al basket, con gare di NBA trasmesse su Sky Sport Basket e Sky Sport 1, tra cui match di grande livello come Minnesota Timberwolves vs Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers vs Orlando Magic. Infine, una nota di interesse anche per la pallanuoto femminile, con il torneo Europei Funchal 2026 che propone il confronto tra Italia e Croazia in diretta su Rai Sport. Un ricco palinsesto per soddisfare appassionati di vari sport e livelli.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:00 NBA: Cleveland Cavaliers-Orlando Magic (Sky Sport Basket, pay)
- 02:00 NBA: Boston Celtics-Portland Trail Blazers (Sky Sport 1, pay)
- 03:30 NBA: Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors (Sky Sport Basket, pay)
- 20:30 Serie A: Vanoli Cremona-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 12:00 Primavera 1: Cagliari-Sassuolo (Sportitalia)
- 14:00 Primavera 1: Parma-Torino (Sportitalia)
- 16:00 Primavera 1: Roma-Bologna (Sportitalia)
- 18:30 Saudi League: Al Nassr-Al Taawoun (Sportitalia)
- 20:30 Serie C: LR Vicenza-Cittadella (Sky Sport Max, pay)
- 20:30 Serie C: LR Vicenza-Cittadella (Rai Sport)
- 20:30 Serie C: Lecco-Inter U23 (Sky Sport 1, pay)
- 20:45 Serie A: Verona-Udinese (Sky, pay)
- 20:45 Serie A: Verona-Udinese (Dazn, pay)
- 20:45 Serie A: Verona-Udinese (Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 Premier League: Everton-Leeds (Sky Sport Arena, pay)
Pallanuoto femminile
- 14:45 Europei Funchal 2026: Italia-Croazia (Rai Sport)
Tennis
- 01:30 Australian Open (Eurosport)
- 03:30 Australian Open (Eurosport)
- 08:30 Australian Open (Eurosport)
- 11:00 Australian Open (Eurosport)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.