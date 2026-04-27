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Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 27 aprile 2026: posticipi di serie A, Atp Madrid e ciclismo

Tutto lo sport in diretta TV per oggi: calcio, basket, tennis e ciclismo a portata di telecomando

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Redazione

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Oggi il palinsesto sportivo si presenta ricco e variegato, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire tante discipline differenti. Il calcio domina la scena con molteplici incontri, tra cui spiccano le sfide del campionato Primavera 1 che vedono protagoniste squadre come Bologna, Genoa, Fiorentina e Monza. Il pomeriggio e la serata riservano anche l’attesa Serie A, con match rilevanti come Lazio-Udinese e Cagliari-Atalanta, trasmessi su diverse piattaforme pay per view. Parallelamente, gli amanti del basket potranno seguire gli incontri NBA con squadre come Orlando, Detroit, Phoenix, Denver e Minnesota in campo, tutti visibili su canali Sky dedicati.
Non mancano poi gli appuntamenti con il tennis, che vedono in scena la 7a giornata del prestigioso torneo ATP & WTA 1000 di Madrid, totalemente accessibile sui canali Sky Sport. Infine, gli appassionati di ciclismo potranno godersi in chiaro la 2a tappa del Giro di Turchia in diretta su Eurosport 2. Quindi, da mattina a sera, lo spettro degli sport trasmessi soddisfa certamente la curiosità e l’entusiasmo di tutti gli sportivi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

  • 02:00 NBA: Orlando-Detroit (Sky Sport Basket, pay)
  • 03:30 NBA: Phoenix-Oklahoma City (Sky Sport 1, pay)
  • 04:30 NBA: Denver-Minnesota (Sky Sport Basket, pay)

CALCIO

  • 15:00 Primavera 1: Bologna-Genoa (Sportitalia, free)
  • 17:00 Primavera 1: Fiorentina-Monza (Sportitalia, free)
  • 18:30 Serie A, 34ª giornata: Cagliari-Atalanta (Dazn, pay)
  • 20:45 Serie A, 34ª giornata: Lazio-Udinese (Sky, pay)
  • 20:45 Serie A, 34ª giornata: Lazio-Udinese (Dazn, pay)
  • 20:45 Serie A: Lazio-Udinese (Sky Sport Calcio, pay)
  • 21:00 Premier League: Manchester United-Brentford (Sky Sport Arena, pay)

CICLISMO

  • 13:30 Giro di Turchia, 2a tappa (Eurosport 2, free)

TENNIS

  • 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid, 7a giornata (Sky Sport Mix, pay)
  • 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid, 7a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
  • 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid, 7a giornata (Sky Sport 1, pay)

Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 27 aprile 2026: posticipi di serie A, Atp Madrid e ciclismo

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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