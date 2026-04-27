Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 27 aprile 2026: posticipi di serie A, Atp Madrid e ciclismo

Tutto lo sport in diretta TV per oggi: calcio, basket, tennis e ciclismo a portata di telecomando

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi il palinsesto sportivo si presenta ricco e variegato, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire tante discipline differenti. Il calcio domina la scena con molteplici incontri, tra cui spiccano le sfide del campionato Primavera 1 che vedono protagoniste squadre come Bologna, Genoa, Fiorentina e Monza. Il pomeriggio e la serata riservano anche l’attesa Serie A, con match rilevanti come Lazio-Udinese e Cagliari-Atalanta, trasmessi su diverse piattaforme pay per view. Parallelamente, gli amanti del basket potranno seguire gli incontri NBA con squadre come Orlando, Detroit, Phoenix, Denver e Minnesota in campo, tutti visibili su canali Sky dedicati.

Non mancano poi gli appuntamenti con il tennis, che vedono in scena la 7a giornata del prestigioso torneo ATP & WTA 1000 di Madrid, totalemente accessibile sui canali Sky Sport. Infine, gli appassionati di ciclismo potranno godersi in chiaro la 2a tappa del Giro di Turchia in diretta su Eurosport 2. Quindi, da mattina a sera, lo spettro degli sport trasmessi soddisfa certamente la curiosità e l’entusiasmo di tutti gli sportivi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

02:00 NBA: Orlando-Detroit (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Orlando-Detroit (Sky Sport Basket, pay) 03:30 NBA: Phoenix-Oklahoma City (Sky Sport 1, pay)

NBA: Phoenix-Oklahoma City (Sky Sport 1, pay) 04:30 NBA: Denver-Minnesota (Sky Sport Basket, pay)

CALCIO

15:00 Primavera 1: Bologna-Genoa (Sportitalia, free)

Primavera 1: Bologna-Genoa (Sportitalia, free) 17:00 Primavera 1: Fiorentina-Monza (Sportitalia, free)

Primavera 1: Fiorentina-Monza (Sportitalia, free) 18:30 Serie A, 34ª giornata: Cagliari-Atalanta (Dazn, pay)

Serie A, 34ª giornata: Cagliari-Atalanta (Dazn, pay) 20:45 Serie A, 34ª giornata: Lazio-Udinese (Sky, pay)

Serie A, 34ª giornata: Lazio-Udinese (Sky, pay) 20:45 Serie A, 34ª giornata: Lazio-Udinese (Dazn, pay)

Serie A, 34ª giornata: Lazio-Udinese (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Lazio-Udinese (Sky Sport Calcio, pay)

Serie A: Lazio-Udinese (Sky Sport Calcio, pay) 21:00 Premier League: Manchester United-Brentford (Sky Sport Arena, pay)

CICLISMO

13:30 Giro di Turchia, 2a tappa (Eurosport 2, free)

TENNIS

11:00 ATP & WTA 1000 Madrid, 7a giornata (Sky Sport Mix, pay)

ATP & WTA 1000 Madrid, 7a giornata (Sky Sport Mix, pay) 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid, 7a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA 1000 Madrid, 7a giornata (Sky Sport Tennis, pay) 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid, 7a giornata (Sky Sport 1, pay)

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