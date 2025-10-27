Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 27 ottobre 2025: primi match al Masters di Parigi

La programmazione TV sportiva di oggi con calcio, basket e tennis in primo piano

La giornata sportiva di oggi offre una ricca programmazione televisiva, con diverse discipline protagoniste. Tra gli eventi più attesi ci sono le partite di calcio, che vedono impegnate squadre di diverse competizioni come la Liga Profesional, la Serie C e le formazioni Under 23. Il basket prosegue con incontri NBA di grande interesse, disponibili su piattaforme pay-TV. Gli appassionati di tennis possono seguire vari match e sessioni del circuito ATP & WTA, inclusi gli incontri del prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, trasmessi su canali specializzati. L’offerta odierna include sia trasmissioni gratuite sia in abbonamento, garantendo così un ampio ventaglio di scelte per gli spettatori. Una giornata ricca di emozioni e di azione sportiva con eventi distribuiti su canali come Sportitalia, Rai Sport, Sky Sport Basket, Sky Sport Tennis e altri ancora.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:30 NBA: Minnesota-Denver (Sky Sport Basket, pay TV)

NBA: Minnesota-Denver (Sky Sport Basket, pay TV) 00:00 NBA: Detroit-Cleveland (Sky Sport Basket, pay TV)

Calcio

20:00 Liga Profesional: Barracas Central-Boca Jrs (Sportitalia, free TV)

Liga Profesional: Barracas Central-Boca Jrs (Sportitalia, free TV) 20:30 Serie C: Perugia-Livorno (Rai Sport, free TV)

Serie C: Perugia-Livorno (Rai Sport, free TV) 20:30 Serie C: Inter U23-Cittadella (Sky Sport Arena, pay TV)

Serie C: Inter U23-Cittadella (Sky Sport Arena, pay TV) 20:30 Serie C: Dolomiti Bellunesi-Triestina (Sky Sport Max, pay TV)

Serie C: Dolomiti Bellunesi-Triestina (Sky Sport Max, pay TV) 20:30 Serie C: Perugia-Livorno (Sky Sport Calcio, pay TV)

Tennis

04:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay TV)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay TV) 04:00 ATP & WTA (Sky Sport Max, pay TV)

ATP & WTA (Sky Sport Max, pay TV) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay TV)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay TV) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Max, pay TV)

ATP & WTA (Sky Sport Max, pay TV) 11:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 1a giornata (Sky Sport Tennis, pay TV)

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 1a giornata (Sky Sport Tennis, pay TV) 11:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 1a Giornata (Sky Sport 1, pay TV)

ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 1a Giornata (Sky Sport 1, pay TV) 11:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 1a Giornata (Sky Sport Mix, pay TV)

