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Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 28 settembre: Nations League, Atp Chengdu e coppa d'Africa

La programmazione di calcio e tennis in diretta tv, tra eventi free e pay

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi offre un palinsesto ricco e variegato che spazia tra i grandi classici e tornei di rilievo. Gli appassionati di calcio possono seguire le partite di qualificazione alla Coppa d’Africa e l’emozionante UEFA Nations League con sfide di altissimo livello come Turchia-Italia e Belgio-Francia. Le emittenti nazionali e satellitari trasmettono live eventi su più canali, offrendo sia opzioni gratuite che pay TV per accontentare ogni spettatore. Nel tennis, l’attenzione è puntata sulle semifinali degli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou: un appuntamento importante per i tifosi della racchetta, con incontri che promettono grande spettacolo, anche se trasmessi con accesso a pagamento. Questo mix di competizioni diverse evidenzia la varietà e la qualità delle offerte televisive sportive odierne, favorendo sia gli amanti del gioco di squadra che quelli degli sport individuali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Calcio

  • 18:00 Qualificazioni Coppa d'Africa: Zimbabwe-Congo (Sportitalia, gratuita)
  • 18:00 UEFA Nations League: Georgia-Ucraina (Sky Sport 1, pay)
  • 18:00 UEFA Nations League: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay)
  • 20:45 UEFA Nations League: Turchia-Italia (Rai 1, gratuita)
  • 20:45 UEFA Nations League: Belgio-Francia (Sky Sport 1, pay)
  • 20:45 UEFA Nations League: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay)
  • 21:00 Qualificazioni Coppa d'Africa: Botswana-Tunisia (Sportitalia, gratuita)

Tennis

  • 11:00 ATP 250 Chengdu: 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay)
  • 11:30 ATP 250 Hangzhou: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 13:00 ATP 250 Chengdu: 2a Semifinale (Sky Sport 1, pay)
  • 13:30 ATP 250 Hangzhou: 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
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