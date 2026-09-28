Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 28 settembre: Nations League, Atp Chengdu e coppa d'Africa

La programmazione di calcio e tennis in diretta tv, tra eventi free e pay

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi offre un palinsesto ricco e variegato che spazia tra i grandi classici e tornei di rilievo. Gli appassionati di calcio possono seguire le partite di qualificazione alla Coppa d’Africa e l’emozionante UEFA Nations League con sfide di altissimo livello come Turchia-Italia e Belgio-Francia. Le emittenti nazionali e satellitari trasmettono live eventi su più canali, offrendo sia opzioni gratuite che pay TV per accontentare ogni spettatore. Nel tennis, l’attenzione è puntata sulle semifinali degli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou: un appuntamento importante per i tifosi della racchetta, con incontri che promettono grande spettacolo, anche se trasmessi con accesso a pagamento. Questo mix di competizioni diverse evidenzia la varietà e la qualità delle offerte televisive sportive odierne, favorendo sia gli amanti del gioco di squadra che quelli degli sport individuali.