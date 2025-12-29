Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 29 dicembre 2025: posticipo di A, coppa d'Africa e Italia-Montenegro di pallanuoto

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio e basket, ma non solo, con modalità di visione per tutti i gusti, sia in chiaro sia su piattaforme pay. Il calcio domina la scena con le sfide della Coppa d’Africa come Angola-Egitto e Zambia-Marocco, entrambe visibili gratuitamente su Sportitalia, ma soprattutto con la partita di alta classifica della Serie A, Roma-Genoa, che si potrà seguire su Sky Sport Calcio, Sky e Dazn a pagamento. Anche il basket propone momenti di grande interesse con Olimpia Milano impegnata in due dirette contemporanee su Sky Sport Basket e Sky Sport 1 e le partite NBA di San Antonio-Cleveland e Portland-Dallas, tutte su Sky Sport Basket. In evidenza anche gli sport di squadra con le gare di pallanuoto maschile, Italia-Montenegro trasmessa su Rai Sport gratuitamente, e pallavolo maschile, con Trento-Monza in diretta sempre su Rai Sport senza alcun costo. Una giornata sportiva completa, che soddisfa diverse passioni con trasmissioni in chiaro e a pagamento, garantendo a tutti gli spettatori opportunità di seguire dal vivo tanti eventi di qualità.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 02:00 NBA: San Antonio-Cleveland (Sky Sport Basket, pay)
- 05:00 NBA: Portland-Dallas (Sky Sport Basket, pay)
- 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Vanoli Cremona (Sky Sport Basket, pay)
- 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Vanoli Cremona (Sky Sport 1, pay)
Calcio
- 17:00 Coppa d’Africa: Angola-Egitto (Sportitalia, free)
- 20:00 Coppa d’Africa: Zambia-Marocco (Sportitalia, free)
- 20:45 Serie A: Roma-Genoa (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:45 Serie A: Roma-Genoa (Sky, pay)
- 20:45 Serie A: Roma-Genoa (Dazn, pay)
Pallanuoto Maschile
- 19:00 Amichevole Internazionale: Italia-Montenegro (Rai Sport, free)
Pallavolo Maschile
- 20:30 Coppa Italia Superlega: Trento-Monza (Rai Sport, free)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.