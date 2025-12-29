Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 29 dicembre 2025: posticipo di A, coppa d'Africa e Italia-Montenegro di pallanuoto

Scopri tutti gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV, dal calcio al basket, passando per pallanuoto e pallavolo.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio e basket, ma non solo, con modalità di visione per tutti i gusti, sia in chiaro sia su piattaforme pay. Il calcio domina la scena con le sfide della Coppa d’Africa come Angola-Egitto e Zambia-Marocco, entrambe visibili gratuitamente su Sportitalia, ma soprattutto con la partita di alta classifica della Serie A, Roma-Genoa, che si potrà seguire su Sky Sport Calcio, Sky e Dazn a pagamento. Anche il basket propone momenti di grande interesse con Olimpia Milano impegnata in due dirette contemporanee su Sky Sport Basket e Sky Sport 1 e le partite NBA di San Antonio-Cleveland e Portland-Dallas, tutte su Sky Sport Basket. In evidenza anche gli sport di squadra con le gare di pallanuoto maschile, Italia-Montenegro trasmessa su Rai Sport gratuitamente, e pallavolo maschile, con Trento-Monza in diretta sempre su Rai Sport senza alcun costo. Una giornata sportiva completa, che soddisfa diverse passioni con trasmissioni in chiaro e a pagamento, garantendo a tutti gli spettatori opportunità di seguire dal vivo tanti eventi di qualità.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:00 NBA: San Antonio-Cleveland (Sky Sport Basket, pay)

NBA: San Antonio-Cleveland (Sky Sport Basket, pay) 05:00 NBA: Portland-Dallas (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Portland-Dallas (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Vanoli Cremona (Sky Sport Basket, pay)

Serie A: Olimpia Milano-Vanoli Cremona (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Vanoli Cremona (Sky Sport 1, pay)

Calcio

17:00 Coppa d’Africa: Angola-Egitto (Sportitalia, free)

Coppa d’Africa: Angola-Egitto (Sportitalia, free) 20:00 Coppa d’Africa: Zambia-Marocco (Sportitalia, free)

Coppa d’Africa: Zambia-Marocco (Sportitalia, free) 20:45 Serie A: Roma-Genoa (Sky Sport Calcio, pay)

Serie A: Roma-Genoa (Sky Sport Calcio, pay) 20:45 Serie A: Roma-Genoa (Sky, pay)

Serie A: Roma-Genoa (Sky, pay) 20:45 Serie A: Roma-Genoa (Dazn, pay)

Pallanuoto Maschile

19:00 Amichevole Internazionale: Italia-Montenegro (Rai Sport, free)

Pallavolo Maschile

20:30 Coppa Italia Superlega: Trento-Monza (Rai Sport, free)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp