Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 29 settembre 2025: Sinner e i posticipi di serie A

La giornata sportiva di oggi si presenta ricca e variegata, con appuntamenti di rilievo dedicati a diversi appassionati. Immancabili appuntamenti con il tennis, che propone diversi incontri di alto livello nei tornei WTA 1000 Pechino, ATP 500 Pechino e ATP 500 Tokyo con Sinner che affronta Marozsan. Da non perdere le fasi cruciali di queste competizioni con quarti di finale e semifinali in programma per tutta la giornata. Il calcio si conferma protagonista con match di Serie A, Serie C e Primavera, spaziando dalla partita di cartello Genoa-Lazio fino ad incontri meno noti ma altrettanto interessanti come Az Picerno-Foggia e la sfida giovanile Roma-Frosinone. Per gli appassionati di ciclismo occhi puntati sulla 2a tappa del Giro di Langkawi, trasmessa gratuitamente su Eurosport. Infine, ampia offerta per il calcio a 5 con l’incontro degli Europei U19 tra Italia e Moldavia e per l’atletica leggera con i Mondiali Paralimpici di Nuova Delhi seguiti da Rai Sport. Una programmazione televisiva ricca che saprà soddisfare tutti gli appassionati di sport nelle loro diverse passioni.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

13:30 Mondiali Paralimpici Nuova Delhi 2025 (Rai Sport, diretta gratuita)

Calcio

16:30 Primavera 1: Roma-Frosinone (Sportitalia, diretta gratuita)

Primavera 1: Roma-Frosinone (Sportitalia, diretta gratuita) 18:30 Serie A, round 5: Parma-Torino (Dazn)

Serie A, round 5: Parma-Torino (Dazn) 20:30 Serie C: Cittadella-Pro Patria (Sky Sport Mix)

Serie C: Cittadella-Pro Patria (Sky Sport Mix) 20:30 Serie C: AZ Picerno-Foggia (Rai Sport, diretta gratuita)

Serie C: AZ Picerno-Foggia (Rai Sport, diretta gratuita) 20:30 Serie C: Az Picerno-Foggia (Sky Sport Max)

Serie C: Az Picerno-Foggia (Sky Sport Max) 20:30 Serie C: L.R. Vicenza-Pro Vercelli (Sky Sport Arena)

Serie C: L.R. Vicenza-Pro Vercelli (Sky Sport Arena) 20:45 Serie A, round 5: Genoa-Lazio (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio)

Serie A, round 5: Genoa-Lazio (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio) 21:00 Premier League: Everton-West Ham (Sky Sport 1)

Calcio a 5

17:00 Europei U19 Moldavia 2025: Italia-Moldavia (Rai Sport, diretta gratuita)

Ciclismo

08:05 Giro di Langkawi, 2a tappa (Eurosport, diretta gratuita)

Tennis

05:00 WTA 1000 Pechino, 7a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

WTA 1000 Pechino, 7a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 06:00 WTA 1000 Pechino, 6a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

WTA 1000 Pechino, 6a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 07:00 WTA 1000 Pechino, 6a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Max)

WTA 1000 Pechino, 6a giornata (Sky Sport Mix, Sky Sport Max) 07:00 ATP 500 Pechino, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

ATP 500 Pechino, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 07:00 ATP 500 Pechino, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Max)

ATP 500 Pechino, 1^ Quarto di Finale (Sky Sport Max) 09:00 ATP 500 Pechino, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)

ATP 500 Pechino, 2^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis) 09:00 ATP 500 Tokyo, 1a Semifinale (Sky Sport 1)

ATP 500 Tokyo, 1a Semifinale (Sky Sport 1) 11:00 WTA 1000 Pechino, 6a giornata (Sky Sport Tennis)

WTA 1000 Pechino, 6a giornata (Sky Sport Tennis) 11:00 ATP 500 Tokyo, 2a Semifinale (Sky Sport 1)

ATP 500 Tokyo, 2a Semifinale (Sky Sport 1) 13:00 ATP 500 Pechino, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, Sky Sport Max)

ATP 500 Pechino, 3^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, Sky Sport Max) 14:30 ATP 500 Pechino, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis)

ATP 500 Pechino, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport Tennis) 15:00 ATP 500 Pechino, 4^ Quarto di Finale (Sky Sport 1)

