Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 30 marzo 2026: spazio a Serie C e amichevoli internazionali

Scopri gli appuntamenti sportivi odierni in tv: calcio e tennis protagonisti con match in chiaro e pay.

La giornata odierna propone un ricco palinsesto dedicato agli appassionati di calcio e tennis. Tra le offerte in chiaro che arricchiscono il pomeriggio e la serata spiccano alcune partite di calcio di interesse nazionale e internazionale. La Serie C offre due sfide al calcio d’inizio alle 20:30: Arezzo-Ascoli e Casertana-Sorrento, trasmesse rispettivamente su Rai Sport e Sky Sport Arena. Attenzione inoltre agli incontri amichevoli internazionali di calcio serali: Germania-Ghana, in onda alle 20:45 sia su Cielo in chiaro che su Sky Sport Calcio a pagamento. Per chi ama il tennis, in mattinata, dalle 11:00, spazio agli appassionanti match ATP & WTA, disponibili su Sky Sport 1 a pagamento. La programmazione televisiva di oggi si presenta in equilibrio tra eventi gratuiti e pay, offrendosi così a una vasta platea di sportivi e tifosi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

18:00 Amichevole Internazionale: Cipro-Moldova (Sky Sport Calcio, pay)

Amichevole Internazionale: Cipro-Moldova (Sky Sport Calcio, pay) 20:30 Serie C: Arezzo-Ascoli (Rai Sport, free)

Serie C: Arezzo-Ascoli (Rai Sport, free) 20:30 Serie C: Arezzo-Ascoli (Sky Sport 1, pay)

Serie C: Arezzo-Ascoli (Sky Sport 1, pay) 20:30 Serie C: Casertana-Sorrento (Sky Sport Arena, pay)

Serie C: Casertana-Sorrento (Sky Sport Arena, pay) 20:45 Amichevole Internazionale: Germania-Ghana (Cielo, free)

Amichevole Internazionale: Germania-Ghana (Cielo, free) 20:45 Amichevole Internazionale: Germania-Ghana (Sky Sport Calcio, pay)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)

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