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Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 31 agosto 2026: Serie A, US Open, volley, basket e Giochi Mediterraneo

Oggi in tv ampio spazio a calcio, pallavolo femminile, basket e tennis con partite di grande interesse sui principali canali.

3 min di lettura

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto ricco e variegato, destinato ad appassionare tifosi di diverse discipline. Tra le protagoniste assolute troviamo il calcio, con tanti incontri di Serie A, Serie C, Primavera e anche dalla Premier League, oltre al campionato argentino di Liga Profesional. Da non perdere le sfide di pallavolo femminile valide per gli Europei 2026, in diretta sui canali Rai e Sky, con la nazionale italiana impegnata in partite di grande intensità. Il basket offre gli ultimi match delle qualificazioni europee per la FIBA World Cup con Italia, Serbia, Grecia e Spagna in campo. Grande attenzione anche per il tennis con la seconda giornata dell’US Open trasmessa prevalentemente sui canali sportivi Sky. Infine spazio anche ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, con importanti appuntamenti in onda su Rai Sport, a conferma della ricchezza dell’offerta sportiva televisiva italiana di oggi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Basket

  • 18:00 FIBA World Cup European Qualifiers, Grecia-Spagna (Sky Sport Mix, pay)
  • 19:30 FIBA World Cup European Qualifiers, Italia-Serbia (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

  • 02:30 Liga Profesional, Independiente Rivadavia-Racing (Sportitalia, free)
  • 16:45 Primavera 1, Fiorentina-Verona (Sportitalia, free)
  • 18:30 Serie A, Lecce-Roma (Sky, pay)
  • 18:30 Serie A, Lecce-Roma (Dazn, pay)
  • 19:30 Serie C, Treviso-Lecco (Sky Sport Mix, pay)
  • 20:30 Serie C, Novara-Folgore Caratese (Rai Sport, free)
  • 20:45 Serie A, Atalanta-Bologna (Sky, pay)
  • 20:45 Serie A, Atalanta-Bologna (Dazn, pay)
  • 21:00 Premier League, Aston Villa-Arsenal (Sky Sport Arena, pay)

Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

  • 13:15 10a giornata (Rai Sport, free)
  • 14:00 10a giornata (Rai Sport, free)

Pallavolo Femminile

  • 15:00 Europei 2026, Ottavi 3 (Sky Sport Arena, pay)
  • 15:00 Europei 2026, Ottavi 3 (Sky Sport 1, pay)
  • 16:00 Europei 2026, Italia-Bulgaria (Rai 2, free)
  • 18:00 Europei 2026, Ottavi 4 (Sky Sport Arena, pay)
  • 19:00 Europei 2026, Cechia-Svezia (Rai Sport, free)

Tennis

  • 00:30 US Open 2a giornata (Sky Sport Max, pay)
  • 01:00 US Open 2a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
  • 01:00 US Open 2a giornata (Sky Sport 1, pay)
  • 02:30 US Open 2a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
  • 17:00 US Open 2a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
  • 17:00 US Open 2a giornata (Sky Sport 1, pay)
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