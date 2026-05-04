Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 4 maggio: serie A, Premier e ciclismo femminile

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV di oggi, dal calcio al ciclismo femminile.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi la giornata sportiva italiana offre una programmazione ricca e variegata, con tanti appuntamenti imperdibili per gli appassionati. Tra gli sport protagonisti troviamo il calcio, sempre al centro dell’attenzione con partite di Serie A e Premier League che promettono forti emozioni, e il ciclismo femminile con una tappa fondamentale de La Vuelta. La giornata si apre con una bella prova di ciclismo femminile trasmessa in chiaro su Eurosport 2, offrendo una finestra importante sullo sport al femminile. Il calcio invece si divide tra le due principali competizioni europee: la Serie A con due big match della 35ª giornata e la Premier League inglese con sfide suggestive che coinvolgono squadre storiche come Chelsea, Everton e Manchester City. La copertura televisiva è articolata, con partite disponibili sia sulle piattaforme pay che su canali dedicati come Sky, Dazn e Sky Sport Calcio, offrendo così molteplici possibilità per seguire in diretta le proprie squadre del cuore.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo Femminile

15:30 La Vuelta – 2a tappa (Eurosport 2, diretta free)

Calcio

16:00 Premier League: Chelsea-Nottingham Forest (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, pay)

Premier League: Chelsea-Nottingham Forest (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, pay) 18:30 Serie A (35ª giornata): Cremonese-Lazio (Dazn, pay)

Serie A (35ª giornata): Cremonese-Lazio (Dazn, pay) 20:45 Serie A (35ª giornata): Roma-Fiorentina (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, pay)

Serie A (35ª giornata): Roma-Fiorentina (Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, pay) 21:00 Premier League: Everton-Manchester City (Sky Sport 1, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp