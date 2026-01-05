Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 5 gennaio 2026: serie C, coppa d'Africa e Supercoppa Futsal

La giornata sportiva di oggi propone un calcio particolarmente ricco con diverse partite di Serie C e la Coppa d’Africa, per una giornata intensa tra campionati nazionali e competizioni continentali. In evidenza anche il basket con numerosi incontri NBA, come quello tra Detroit e New York e Philadelphia contro Denver, garantendo tanto spettacolo agli appassionati di pallacanestro. Il tennis presenta una programmazione fitta di eventi ATP e WTA, diffusi su vari canali Sky, con appuntamenti praticamente scanditi durante tutta la giornata e fino a tarda notte. Per gli amanti di discipline più specifiche, il calcio a 5 maschile offre la Supercoppa Italiana Futsal U19 con finali in programma sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Gli appassionati possono dunque seguire una grande varietà di sport e competizioni, dall’intrattenimento offerto dai match di basket ai tornei di tennis e alle sfide di calcio e futsal in differenti fasce orarie.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 02:30 Philadelphia-Denver (NBA) – Sky Sport 1 (pay)
- 01:00 Detroit-New York (NBA) – Sky Sport Basket (pay)
- 04:00 L.A. Clippers-Golden State (NBA) – Sky Sport Basket (pay)
CALCIO
- 17:00 Ottavi di finale 5, Coppa d’Africa – Sportitalia (free)
- 20:00 Ottavi di finale 6, Coppa d’Africa – Sportitalia (free)
- 20:30 Team Altamura-Casertana (Serie C) – Sky Sport Mix (pay)
- 20:30 Benevento-Crotone (Serie C) – Sky Sport 1 (pay)
- 20:30 Benevento-Crotone (Serie C) – Rai Sport (free)
- 20:30 Cosenza-Monopoli (Serie C) – Sky Sport Calcio (pay)
- 20:30 Triestina-Alcione Milano (Serie C) – Sky Sport Max (pay)
CALCIO A 5 MASCHILE
- 17:30 Finale, Supercoppa Italiana Futsal U19 – Sky Sport 1 (pay)
- 17:30 Finale, Supercoppa Italiana Futsal U19 – Sky Sport Arena (pay)
- 20:45 Finale, Supercoppa Italiana Futsal – Sky Sport Arena (pay)
TENNIS
- 06:00 ATP & WTA – Sky Sport Tennis (pay)
- 08:00 ATP & WTA – Sky Sport 1 (pay)
- 23:30 ATP & WTA – Sky Sport Tennis (pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.