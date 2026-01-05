Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 5 gennaio 2026: serie C, coppa d'Africa e Supercoppa Futsal

Tutti gli appuntamenti sportivi trasmessi oggi in diretta fenomeno per fenomeno, con orari e canali TV.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone un calcio particolarmente ricco con diverse partite di Serie C e la Coppa d’Africa, per una giornata intensa tra campionati nazionali e competizioni continentali. In evidenza anche il basket con numerosi incontri NBA, come quello tra Detroit e New York e Philadelphia contro Denver, garantendo tanto spettacolo agli appassionati di pallacanestro. Il tennis presenta una programmazione fitta di eventi ATP e WTA, diffusi su vari canali Sky, con appuntamenti praticamente scanditi durante tutta la giornata e fino a tarda notte. Per gli amanti di discipline più specifiche, il calcio a 5 maschile offre la Supercoppa Italiana Futsal U19 con finali in programma sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Gli appassionati possono dunque seguire una grande varietà di sport e competizioni, dall’intrattenimento offerto dai match di basket ai tornei di tennis e alle sfide di calcio e futsal in differenti fasce orarie.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

02:30 Philadelphia-Denver (NBA) – Sky Sport 1 (pay)

Philadelphia-Denver (NBA) – Sky Sport 1 (pay) 01:00 Detroit-New York (NBA) – Sky Sport Basket (pay)

Detroit-New York (NBA) – Sky Sport Basket (pay) 04:00 L.A. Clippers-Golden State (NBA) – Sky Sport Basket (pay)

CALCIO

17:00 Ottavi di finale 5, Coppa d’Africa – Sportitalia (free)

Ottavi di finale 5, Coppa d’Africa – Sportitalia (free) 20:00 Ottavi di finale 6, Coppa d’Africa – Sportitalia (free)

Ottavi di finale 6, Coppa d’Africa – Sportitalia (free) 20:30 Team Altamura-Casertana (Serie C) – Sky Sport Mix (pay)

Team Altamura-Casertana (Serie C) – Sky Sport Mix (pay) 20:30 Benevento-Crotone (Serie C) – Sky Sport 1 (pay)

Benevento-Crotone (Serie C) – Sky Sport 1 (pay) 20:30 Benevento-Crotone (Serie C) – Rai Sport (free)

Benevento-Crotone (Serie C) – Rai Sport (free) 20:30 Cosenza-Monopoli (Serie C) – Sky Sport Calcio (pay)

Cosenza-Monopoli (Serie C) – Sky Sport Calcio (pay) 20:30 Triestina-Alcione Milano (Serie C) – Sky Sport Max (pay)

CALCIO A 5 MASCHILE

17:30 Finale, Supercoppa Italiana Futsal U19 – Sky Sport 1 (pay)

Finale, Supercoppa Italiana Futsal U19 – Sky Sport 1 (pay) 17:30 Finale, Supercoppa Italiana Futsal U19 – Sky Sport Arena (pay)

Finale, Supercoppa Italiana Futsal U19 – Sky Sport Arena (pay) 20:45 Finale, Supercoppa Italiana Futsal – Sky Sport Arena (pay)

TENNIS

06:00 ATP & WTA – Sky Sport Tennis (pay)

ATP & WTA – Sky Sport Tennis (pay) 08:00 ATP & WTA – Sky Sport 1 (pay)

ATP & WTA – Sky Sport 1 (pay) 23:30 ATP & WTA – Sky Sport Tennis (pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp