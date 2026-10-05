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Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 5 ottobre 2026: Nations League, tennis e coppa Bernocchi

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV oggi, con calcio, tennis e ciclismo protagonisti.

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata odierna si presenta ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio, tennis e ciclismo. La scena si apre sin dalle prime ore del mattino con numerosi incontri di tennis, che coinvolgono sia il circuito maschile ATP che quello femminile WTA nei tornei di Pechino e Tokyo. Particolarmente interessanti sono le semifinali dell’ATP 500, trasmesse in pay per view su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis, mentre i match WTA sono distribuiti tra Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Parallelamente, il calcio offre una programmazione variegata con la UEFA Nations League e le qualificazioni agli Europei Under 21. Emblematica è la sfida tra Italia e Turchia visibile in chiaro su Rai 1, a differenza di altri incontri come Francia-Belgio, trasmessi in esclusiva su Sky Sport. Infine, il ciclismo propone la Coppa Bernocchi in diretta su Eurosport e Rai Sport, offrendo un’alternativa gratuita agli appassionati del settore. In sintesi, un palinsesto televisivo ben strutturato che soddisfa i gusti degli sportivi italiani, con eventi di rilievo e ampia copertura su canali sia pay che free.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Calcio

  • 18:00 UEFA Nations League: Cipro-Lettonia (Sky Sport Calcio, pay)
  • 18:15 Qualificazioni Europei U21 2027: Italia-Polonia (Rai 2, free)
  • 20:45 UEFA Nations League: Francia-Belgio (Sky Sport 1, pay)
  • 20:45 UEFA Nations League: Italia-Turchia (Rai 1, free)
  • 20:45 Diretta Gol UEFA Nations League – 4a giornata (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo

  • 15:00 Coppa Bernocchi (Eurosport, free)
  • 15:00 Coppa Bernocchi (Rai Sport, free)

Tennis

  • 05:00 WTA 1000 Pechino – 7a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
  • 06:00 WTA 1000 Pechino (Sky Sport Tennis, pay)
  • 09:00 ATP 500 Tokyo – 1a Semifinale (Sky Sport 1, pay)
  • 09:00 ATP 500 Pechino – 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 11:00 ATP 500 Tokyo – 2a Semifinale (Sky Sport 1, pay)
  • 11:00 WTA 1000 Pechino (Sky Sport Tennis, pay)
  • 13:00 ATP 500 Pechino – 2a Semifinale (Sky Sport 1, pay)
  • 13:00 ATP 500 Pechino – 2a Semifinale (Sky Sport Tennis, pay)
  • 15:00 WTA 1000 Pechino – 6a giornata (Sky Sport 1, pay)
  • 15:00 WTA 1000 Pechino (Sky Sport Tennis, pay)
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