Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 6 aprile 2026: serie A, Atp Montecarlo e Giro dei Paesi Baschi

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta oggi, tra calcio, ciclismo, pallavolo, tennis e basket

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Un ricco palinsesto sportivo caratterizza la programmazione televisiva di oggi, lunedì 6 aprile 2026. Gli appassionati potranno seguire diverse discipline tra cui calcio, ciclismo, pallavolo maschile, tennis e basket, tutte rappresentate da eventi di grande interesse e di varia natura. Il calcio si conferma protagonista con match di Serie A, Serie B, Serie C e Primavera 1, trasmessi sia in chiaro che in pay TV su emittenti come Sky, Dazn e Sportitalia. Tra le partite di vertice spiccano Juventus-Genoa, Napoli-Milan e numerosi incontri di Serie B di alta classifica. Gli amanti del ciclismo potranno godersi le corse femminili del Tour of Mouscron e la prima tappa del Giro dei Paesi Baschi, con trasmissioni in chiaro su Eurosport. Inoltre, il pallavolo maschile offre un atteso confronto tra Perugia e Piacenza, con dirette anche su Rai Sport e Dazn. Il tennis si fa spazio con le partite del prestigioso ATP 1000 Monte-Carlo su canali Sky Sport. Non manca lo sport da ammirare sul parquet con la partita NBA tra Atlanta e New York su Sky Sport Basket e il basket femminile di Serie A1 su Rai Sport. Oggi lo sport ti aspetta in ogni momento della giornata e su più canali, garantendo un’offerta variegata per ogni tipo di tifoso e appassionato.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:00 NBA: Atlanta-New York (Sky Sport Basket)

NBA: Atlanta-New York (Sky Sport Basket) 20:15 Basket Femminile Serie A1: Roseto-Venezia (Rai Sport)

Ciclismo

13:30 Tour of Mouscron (Eurosport)

Tour of Mouscron (Eurosport) 15:30 Giro dei Paesi Baschi, 1a tappa (Eurosport)

Calcio

11:00 Primavera 1: Lazio-Napoli (Sportitalia)

Primavera 1: Lazio-Napoli (Sportitalia) 11:00 Primavera 1: Bologna-Verona (Sportitalia)

Primavera 1: Bologna-Verona (Sportitalia) 12:30 Serie C: Giugliano-Crotone (Sky Sport Calcio)

Serie C: Giugliano-Crotone (Sky Sport Calcio) 12:30 Serie C: Sorrento-Team Altamura (Sky Sport Arena)

Serie C: Sorrento-Team Altamura (Sky Sport Arena) 12:30 Serie B: Cesena-Sudtirol (Dazn)

Serie B: Cesena-Sudtirol (Dazn) 14:30 Serie C: Salernitana-Benevento (Sky Sport Calcio)

Serie C: Salernitana-Benevento (Sky Sport Calcio) 14:30 Serie C: Salernitana-Benevento (Rai Sport)

Serie C: Salernitana-Benevento (Rai Sport) 14:30 Serie C: Catania-Picerno (Sky Sport Arena)

Serie C: Catania-Picerno (Sky Sport Arena) 15:00 Serie A: Udinese-Como (Dazn)

Serie A: Udinese-Como (Dazn) 15:00 Serie B: Bari-Modena (Dazn)

Serie B: Bari-Modena (Dazn) 15:00 Serie B: Catanzaro-Monza (Dazn)

Serie B: Catanzaro-Monza (Dazn) 15:00 Serie B: Mantova-Virtus Entella (Dazn)

Serie B: Mantova-Virtus Entella (Dazn) 15:00 Serie B: Reggiana-Pescara (Dazn)

Serie B: Reggiana-Pescara (Dazn) 15:00 Serie B: Venezia-Juve Stabia (Dazn)

Serie B: Venezia-Juve Stabia (Dazn) 16:00 Primavera 1: Fiorentina-Frosinone (Sportitalia)

Primavera 1: Fiorentina-Frosinone (Sportitalia) 17:15 Serie B: Sampdoria-Empoli (Dazn)

Serie B: Sampdoria-Empoli (Dazn) 17:30 Serie C: AlbinoLeffe-Pergolettese (Sky Sport Arena)

Serie C: AlbinoLeffe-Pergolettese (Sky Sport Arena) 17:30 Serie A: Juventus-Genoa (Dazn)

Serie A: Juventus-Genoa (Dazn) 17:30 Serie A: Juventus-Genoa (Sky Sport 1)

Serie A: Juventus-Genoa (Sky Sport 1) 17:30 Serie A: Juventus-Genoa (Sky Sport Calcio)

Serie A: Juventus-Genoa (Sky Sport Calcio) 17:30 Serie A: Juventus-Genoa (Dazn)

Serie A: Juventus-Genoa (Dazn) 18:00 Serie A: Juventus-Genoa (Sky)

Serie A: Juventus-Genoa (Sky) 18:00 Serie A: Juventus-Genoa (Sky Sport 1)

Serie A: Juventus-Genoa (Sky Sport 1) 18:00 Serie A: Juventus-Genoa (Sky Sport Calcio)

Serie A: Juventus-Genoa (Sky Sport Calcio) 19:30 Serie B: Carrarese-Spezia (Dazn)

Serie B: Carrarese-Spezia (Dazn) 20:45 Serie A: Napoli-Milan (Dazn)

Pallavolo Maschile

17:30 SuperLega: Perugia-Piacenza (Dazn)

SuperLega: Perugia-Piacenza (Dazn) 17:30 SuperLega Credem Banca: Perugia-Piacenza (Rai Sport)

Tennis

11:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 2a giornata (Sky Sport 1)

ATP 1000 Monte-Carlo, 2a giornata (Sky Sport 1) 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 2a giornata (Sky Sport Tennis)

ATP 1000 Monte-Carlo, 2a giornata (Sky Sport Tennis) 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 2a giornata (Sky Sport Mix)

ATP 1000 Monte-Carlo, 2a giornata (Sky Sport Mix) 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 2a giornata (Sky Sport Max)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp