Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 6 aprile 2026: serie A, Atp Montecarlo e Giro dei Paesi Baschi

Un ricco palinsesto sportivo caratterizza la programmazione televisiva di oggi, lunedì 6 aprile 2026. Gli appassionati potranno seguire diverse discipline tra cui calcio, ciclismo, pallavolo maschile, tennis e basket, tutte rappresentate da eventi di grande interesse e di varia natura. Il calcio si conferma protagonista con match di Serie A, Serie B, Serie C e Primavera 1, trasmessi sia in chiaro che in pay TV su emittenti come Sky, Dazn e Sportitalia. Tra le partite di vertice spiccano Juventus-Genoa, Napoli-Milan e numerosi incontri di Serie B di alta classifica. Gli amanti del ciclismo potranno godersi le corse femminili del Tour of Mouscron e la prima tappa del Giro dei Paesi Baschi, con trasmissioni in chiaro su Eurosport. Inoltre, il pallavolo maschile offre un atteso confronto tra Perugia e Piacenza, con dirette anche su Rai Sport e Dazn. Il tennis si fa spazio con le partite del prestigioso ATP 1000 Monte-Carlo su canali Sky Sport. Non manca lo sport da ammirare sul parquet con la partita NBA tra Atlanta e New York su Sky Sport Basket e il basket femminile di Serie A1 su Rai Sport. Oggi lo sport ti aspetta in ogni momento della giornata e su più canali, garantendo un’offerta variegata per ogni tipo di tifoso e appassionato.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:00 NBA: Atlanta-New York (Sky Sport Basket)
- 20:15 Basket Femminile Serie A1: Roseto-Venezia (Rai Sport)
Ciclismo
- 13:30 Tour of Mouscron (Eurosport)
- 15:30 Giro dei Paesi Baschi, 1a tappa (Eurosport)
Calcio
- 11:00 Primavera 1: Lazio-Napoli (Sportitalia)
- 11:00 Primavera 1: Bologna-Verona (Sportitalia)
- 12:30 Serie C: Giugliano-Crotone (Sky Sport Calcio)
- 12:30 Serie C: Sorrento-Team Altamura (Sky Sport Arena)
- 12:30 Serie B: Cesena-Sudtirol (Dazn)
- 14:30 Serie C: Salernitana-Benevento (Sky Sport Calcio)
- 14:30 Serie C: Salernitana-Benevento (Rai Sport)
- 14:30 Serie C: Catania-Picerno (Sky Sport Arena)
- 15:00 Serie A: Udinese-Como (Dazn)
- 15:00 Serie B: Bari-Modena (Dazn)
- 15:00 Serie B: Catanzaro-Monza (Dazn)
- 15:00 Serie B: Mantova-Virtus Entella (Dazn)
- 15:00 Serie B: Reggiana-Pescara (Dazn)
- 15:00 Serie B: Venezia-Juve Stabia (Dazn)
- 16:00 Primavera 1: Fiorentina-Frosinone (Sportitalia)
- 17:15 Serie B: Sampdoria-Empoli (Dazn)
- 17:30 Serie C: AlbinoLeffe-Pergolettese (Sky Sport Arena)
- 17:30 Serie A: Juventus-Genoa (Dazn)
- 17:30 Serie A: Juventus-Genoa (Sky Sport 1)
- 17:30 Serie A: Juventus-Genoa (Sky Sport Calcio)
- 17:30 Serie A: Juventus-Genoa (Dazn)
- 18:00 Serie A: Juventus-Genoa (Sky)
- 18:00 Serie A: Juventus-Genoa (Sky Sport 1)
- 18:00 Serie A: Juventus-Genoa (Sky Sport Calcio)
- 19:30 Serie B: Carrarese-Spezia (Dazn)
- 20:45 Serie A: Napoli-Milan (Dazn)
Pallavolo Maschile
- 17:30 SuperLega: Perugia-Piacenza (Dazn)
- 17:30 SuperLega Credem Banca: Perugia-Piacenza (Rai Sport)
Tennis
- 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 2a giornata (Sky Sport 1)
- 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 2a giornata (Sky Sport Tennis)
- 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 2a giornata (Sky Sport Mix)
- 11:00 ATP 1000 Monte-Carlo, 2a giornata (Sky Sport Max)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.