Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 6 ottobre 2025: Atp Shanghai, Coppa Bernocchi e Bologna-Napoli di basket

Scopri la diretta tv di ciclismo, basket, pallavolo femminile e tennis oggi 6 ottobre

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi attende gli appassionati oggi 6 ottobre 2025, con una programmazione televisiva variegata e di alto livello. Il ciclismo propone la Coppa Bernocchi, con due appuntamenti in diretta su Eurosport e Rai Sport nel primo pomeriggio, manifestazione storica che attira grande interesse e passione tra i tifosi. Da segnalare anche il basket di Serie A, con la sfida tra Virtus Bologna e Napoli Basket, che sarà trasmessa su Sky Sport Basket e Sky Sport 1 in serata, una partita attesissima in un campionato sempre più combattuto. La pallavolo femminile offre invece un trittico di incontri di Serie A1 alle 20:30, con Monviso-Scandicci e Milano-Bergamo su Dazn a pagamento, e Busto Arsizio-Conegliano che sarà visibile gratuitamente su Rai Sport. Infine, il tennis è protagonista per tutta la mattina con i tornei WTA 1000 di Wuhan e ATP 1000 di Shanghai, con molteplici partite in contemporanea trasmesse sulle piattaforme Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e Sky Sport 1.

Il palinsesto di oggi offre quindi un ampio ventaglio di sport e competizioni per tutti i gusti, dalla forza degli sport di squadra alla tecnica e alla velocità delle gare individuali, garantendo momenti di grande spettacolo adatti a ogni appassionato.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo

15:00 Coppa Bernocchi (Eurosport, diretta gratuita)

Coppa Bernocchi (Eurosport, diretta gratuita) 15:25 Coppa Bernocchi (Rai Sport, diretta gratuita)

Basket

20:00 Serie A: Virtus Bologna-Napoli Basket (Sky Sport Basket, pay TV)

Serie A: Virtus Bologna-Napoli Basket (Sky Sport Basket, pay TV) 20:00 Serie A: Virtus Bologna-Napoli Basket (Sky Sport 1, pay TV)

Pallavolo Femminile

20:30 Serie A1: Monviso-Scandicci (Dazn, pay TV)

Serie A1: Monviso-Scandicci (Dazn, pay TV) 20:30 Serie A1: Milano-Bergamo (Dazn, pay TV)

Serie A1: Milano-Bergamo (Dazn, pay TV) 20:30 Serie A1: Busto Arsizio-Conegliano (Rai Sport, diretta gratuita)

Tennis

05:00 WTA 1000 Wuhan, 2a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1; pay TV)

WTA 1000 Wuhan, 2a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1; pay TV) 06:00 WTA 1000 Wuhan, 1a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1; pay TV)

WTA 1000 Wuhan, 1a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 1; pay TV) 06:30 ATP 1000 Shanghai, 6a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1; pay TV)

ATP 1000 Shanghai, 6a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1; pay TV) 12:30 ATP 1000 Shanghai, 6a giornata (Sky Sport Tennis; pay TV)

