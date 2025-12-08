Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 8 dicembre 2025: posticipi di serie A, B e C e Superlega volley

Tante partite e incontri da non perdere nei principali campionati di calcio, basket e pallavolo in diretta TV

Una giornata ricca di emozioni sportive attende gli appassionati oggi, con una variegata offerta che spazia tra diversi sport. Il calcio catalizza gran parte dell’attenzione con numerosi match in programma nei campionati italiani di Serie A, Serie B e Serie C, oltre ad una partita di Premier League. Le dirette tv sono diffuse principalmente sulle piattaforme pay come Sky e Dazn, ma sono presenti anche incontri visibili gratuitamente su Rai Sport. Per gli amanti del basket la giornata propone partite di Serie A e NBA, tutte rigorosamente in diretta e principalmente disponibili su Sky Sport Basket e Sky Sport 1, con inoltre un match di Serie A trasmesso in chiaro su Cielo. Da non perdere infine il confronto di pallavolo maschile in SuperLega con il match tra Padova e Monza, visibile in chiaro su Rai Sport. Un palinsesto ampio che accontenta tutti i gusti e che garantisce un calendario fitto di appuntamenti sportivi da seguire comodamente da casa.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

01:00 NBA, Indiana-Sacramento (Sky Sport Basket)

NBA, New Orleans-San Antonio (Sky Sport Basket) 18:30 Serie A, Virtus Bologna-Tortona (Sky Sport Basket)

CALCIO

12:30 Serie B, Modena-Catanzaro (Dazn)

Serie C, Lecco-Alcione Milano (Sky Sport Calcio) 15:00 Serie A, Pisa-Parma (Dazn)

Serie B, Padova-Cesena (Dazn) 15:00 Serie C, Giana Erminio-Triestina (Rai Sport, gratuito)

SuperLega Pallavolo Maschile, Padova-Monza (Rai Sport, gratuito) 18:00 Serie A, Udinese-Genoa (Dazn)

Serie B, Virtus Entella-Spezia (Dazn) 20:45 Serie A, Torino-Milan (Sky)

Serie A, Torino-Milan (Sky Sport Calcio) 21:00 Premier League, Wolverhampton-Manchester United (Sky Sport Arena)

PALLAVOLO MASCHILE

17:30 SuperLega, Padova-Monza (Rai Sport, gratuito)

