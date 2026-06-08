Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 8 giugno: Italia-Albania U.21 e Francia-Irlanda del Nord

La programmazione sportiva del giorno con eventi live per tutti i gusti

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Oggi la programmazione sportiva propone un ricco palinsesto con diverse discipline da seguire in diretta sulle principali emittenti italiane. Tra gli appuntamenti più interessanti troviamo il basket con la sfida NBA Finals tra New York Knicks e San Antonio Spurs, trasmessa su Amazon Prime Video, una partita da non perdere per gli appassionati del campionato americano. Se invece si preferisce pedalare, il ciclismo offre la 2a tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes in onda su Eurosport, un evento aperto a tutti senza costi aggiuntivi.

Per gli amanti della racchetta, il tennis propone un lungo pomeriggio dedicato ai tornei ATP & WTA, con più canali Sky Sport impegnati in una copertura che farà sicuramente felici gli appassionati. Infine, per i fan del calcio ci sono due appuntamenti interessanti: l’amichevole Under 21 tra Italia e Albania in chiaro su Rai 2 e la partita internazionale tra Francia e Irlanda del Nord, visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 1 a pagamento. Una giornata quindi ricca di eventi che soddisferà tutti i gusti sportivi.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

2:30 NBA Finals: New York Knicks vs San Antonio Spurs (Amazon Prime Video, pay)

Calcio

18:15 Amichevole U21: Italia vs Albania (Rai 2, free)

Amichevole U21: Italia vs Albania (Rai 2, free) 21:10 Amichevole Internazionale: Francia vs Irlanda del Nord (Sky Sport Calcio, pay)

Amichevole Internazionale: Francia vs Irlanda del Nord (Sky Sport Calcio, pay) 21:10 Amichevole Internazionale: Francia vs Irlanda del Nord (Sky Sport 1, pay)

Ciclismo

15:20 Tour Auvergne-Rhône-Alpes – 2a tappa (Eurosport, free)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)

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