Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 8 settembre 2025: Israele-Italia e Croazia-Montenegro

Scopri la programmazione completa degli eventi sportivi in diretta TV di oggi, con calcio, tennis e baseball protagonisti

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone una ricca programmazione televisiva dedicata a diverse discipline agonistiche. In primo piano si confermano calcio, tennis e baseball, che offrono agli appassionati una vasta scelta di eventi in diretta. Il tennis vede protagonisti i circuiti ATP e WTA con appuntamenti pomeridiani e serali, visibili su diversi canali Sky dedicati allo sport. Intensa anche la serata calcistica, caratterizzata dalle qualificazioni mondiali per il 2026 con match di alto livello come Israele-Italia, Croazia-Montenegro e la Diretta Gol, trasmessi tra Rai e Sky Sport, sia in chiaro che a pagamento. A completare il quadro sportivo, un’interessante sfida di baseball tra Parma e San Marino, disponibile in chiaro su Rai Sport, che arricchisce l’offerta televisiva della serata. Una giornata all’insegna dello sport in cui gli appassionati potranno seguire live tante emozioni dalla comodità del proprio televisore.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Baseball

20:30 Parma-San Marino, Serie A1 (Rai Sport, gratis)

Calcio

20:45 Diretta Gol, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Calcio, pay)

Diretta Gol, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Calcio, pay) 20:45 Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026 (Rai 1, gratis)

Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026 (Rai 1, gratis) 20:45 Croazia-Montenegro, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport 1, pay)

Tennis

18:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay) 18:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay) 22:45 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp