Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 8 settembre 2025: Israele-Italia e Croazia-Montenegro

La giornata sportiva di oggi propone una ricca programmazione televisiva dedicata a diverse discipline agonistiche. In primo piano si confermano calcio, tennis e baseball, che offrono agli appassionati una vasta scelta di eventi in diretta. Il tennis vede protagonisti i circuiti ATP e WTA con appuntamenti pomeridiani e serali, visibili su diversi canali Sky dedicati allo sport. Intensa anche la serata calcistica, caratterizzata dalle qualificazioni mondiali per il 2026 con match di alto livello come Israele-Italia, Croazia-Montenegro e la Diretta Gol, trasmessi tra Rai e Sky Sport, sia in chiaro che a pagamento. A completare il quadro sportivo, un’interessante sfida di baseball tra Parma e San Marino, disponibile in chiaro su Rai Sport, che arricchisce l’offerta televisiva della serata. Una giornata all’insegna dello sport in cui gli appassionati potranno seguire live tante emozioni dalla comodità del proprio televisore.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Baseball
- 20:30 Parma-San Marino, Serie A1 (Rai Sport, gratis)
Calcio
- 20:45 Diretta Gol, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:45 Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026 (Rai 1, gratis)
- 20:45 Croazia-Montenegro, Qualificazioni Mondiali 2026 (Sky Sport 1, pay)
Tennis
- 18:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)
- 18:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 22:45 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.