Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 9 febbraio 2026: posticipi serie A e Olimpiadi invernali

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi per gli appassionati di Calcio, Basket, Tennis e Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La giornata di lunedì 9 febbraio 2026 offre una varietà di partite e competizioni di alto livello, che vedranno protagonisti squadre e atleti di rilievo. Nel Calcio spicca il ballo delle sfide di Serie A, con tre partite della 24ª giornata tra cui la doppia programmazione di Roma-Cagliari sulle più importanti emittenti a pagamento Sky e DAZN. Nel Basket proseguono le sfide NBA e la Serie A nazionale con match interessanti come Brescia contro Virtus Bologna trasmesso in esclusiva da Sky Sport Basket. Il Tennis mette in calendario incontri dell’ATP & WTA in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis. Infine, continua la lunga attenzione alle Olimpiadi invernali che si svolgono a Milano Cortina 2026 con trasmissioni in chiaro su Rai Sport. Una giornata ricca di sport e di grandi emozioni, da non perdere per gli sportivi di ogni età.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:30 NBA: Orlando-Milwaukee (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Orlando-Milwaukee (Sky Sport Basket, pay) 04:00 NBA: Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Serie A: Brescia-Virtus Bologna (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

18:30 Serie A 24ª giornata: Atalanta-Cremonese (Dazn, pay)

Serie A 24ª giornata: Atalanta-Cremonese (Dazn, pay) 20:45 Serie A 24ª giornata: Roma-Cagliari (Sky, pay)

Serie A 24ª giornata: Roma-Cagliari (Sky, pay) 20:45 Serie A 24ª giornata: Roma-Cagliari (DAZN, pay)

Serie A 24ª giornata: Roma-Cagliari (DAZN, pay) 20:45 Serie A 0° giornata: Roma-Cagliari (Sky Sport 1, pay)

Serie A 0° giornata: Roma-Cagliari (Sky Sport 1, pay) 20:45 Serie A 0° giornata: Roma-Cagliari (Sky Sport Calcio, pay)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

10:30 . (Rai Sport, free)

. (Rai Sport, free) 17:30 . (Rai Sport, free)

. (Rai Sport, free) 20:30 . (Rai Sport, free)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)

ATP & WTA (Sky Sport 1, pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

