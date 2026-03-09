Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 9 marzo 2026: posticipo serie A, Tirreno-Adriatico, Indian Wells e Paralimpiadi

Tutte le dirette sportive di oggi, dagli sport invernali al calcio, basket, tennis e ciclismo.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il lunedì 9 marzo 2026 si presenta ricco di appuntamenti per gli amanti dello sport, con una vasta offerta di competizioni e gare trasmesse in diretta tv sulle emittenti italiane. In particolare, le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si confermano protagoniste con più appuntamenti distribuiti nella giornata, disponibili in chiaro su Rai 2 e Rai Sport, regalando emozioni e spettacolo. Nel ciclismo sono da non perdere le tappe della prestigiosa Tirreno-Adriatico e della Parigi-Nizza, entrambe trasmesse soprattutto su Eurosport 2 e Rai 2 che offrono una copertura gratuita e completa. Per gli appassionati di calcio la giornata è imperdibile: il campionato Primavera 1 propone tre match di interesse tra Lecce-Torino, Cremonese-Atalanta e Cesena-Milan, tutti visibili su Sportitalia. Salendo di livello, in serata scendono in campo le squadre di Serie A con l’attesissimo Lazio-Sassuolo che verrà trasmesso su diverse piattaforme pay, da Sky a Dazn e Sky Sport Calcio, offrendo la possibilità di scelta al telespettatore. In contemporanea, spazio alle sfide di Serie C con Ascoli-Ravenna su Rai Sport e Catania-Casertana su Sky Sport Max. Per gli amanti di altro sport, il basket offre il big match di Serie A tra Olimpia Milano e Cantù, visibile sui canali Sky Sport Basket e Sky Sport 1, mentre l’NBA continua con partite live sempre in esclusiva Sky. Infine, il tennis regala emozioni con la 6a giornata dell’ATP & WTA 1000 Indian Wells, trasmessa su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena a pagamento. Una programmazione ricca e variegata che soddisfa qualunque appassionato con eventi in chiaro e pay, a prova di ogni preferenza.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

00:30 NBA: Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets (Sky Sport Basket, pay) 03:00 NBA: L.A. Clippers-New York (Sky Sport Basket, pay)

NBA: L.A. Clippers-New York (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Cantù (Sky Sport Basket, pay)

Serie A: Olimpia Milano-Cantù (Sky Sport Basket, pay) 20:00 Serie A: Olimpia Milano-Cantù (Sky Sport 1, pay)

Calcio

11:00 Primavera 1: Lecce-Torino (Sportitalia, free)

Primavera 1: Lecce-Torino (Sportitalia, free) 13:00 Primavera 1: Cremonese-Atalanta (Sportitalia, free)

Primavera 1: Cremonese-Atalanta (Sportitalia, free) 15:00 Primavera 1: Cesena-Milan (Sportitalia, free)

Primavera 1: Cesena-Milan (Sportitalia, free) 20:30 Serie C: Ascoli-Ravenna (Rai Sport, free)

Serie C: Ascoli-Ravenna (Rai Sport, free) 20:30 Serie C: Catania-Casertana (Sky Sport Max, pay)

Serie C: Catania-Casertana (Sky Sport Max, pay) 20:45 Serie A: Lazio-Sassuolo (Sky, pay)

Serie A: Lazio-Sassuolo (Sky, pay) 20:45 Serie A: Lazio-Sassuolo (Dazn, pay)

Serie A: Lazio-Sassuolo (Dazn, pay) 20:45 Serie A: Lazio-Sassuolo (Sky Sport Calcio, pay)

Ciclismo

13:05 Tirreno-Adriatico: 1a tappa. Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (Cronometro individuale) (Eurosport 2, free)

Tirreno-Adriatico: 1a tappa. Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (Cronometro individuale) (Eurosport 2, free) 15:00 Tirreno-Adriatico: 1a tappa. Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (Cronometro individuale) (Rai 2, free)

Tirreno-Adriatico: 1a tappa. Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (Cronometro individuale) (Rai 2, free) 15:45 Parigi-Nizza: 2a tappa (Eurosport 2, free)

Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

08:45 Eventi vari (. ) (Rai 2, free)

Eventi vari (. ) (Rai 2, free) 11:00 Eventi vari (. ) (Rai 2, free)

Eventi vari (. ) (Rai 2, free) 12:55 Eventi vari (. ) (Rai Sport, free)

Tennis

19:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells: 6a giornata (Sky Sport Arena, pay)

ATP & WTA 1000 Indian Wells: 6a giornata (Sky Sport Arena, pay) 19:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells: 6a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp