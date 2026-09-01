Tutti gli appuntamenti sportivi di oggi con orari, eventi e canali

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Oggi la programmazione sportiva propone un ampio ventaglio di eventi per gli appassionati di calcio, tennis, ciclismo, pallavolo femminile e non solo. La giornata si apre con la diretta su Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 su Rai Sport, che seguirà la 11a giornata in diverse sessioni, offrendo una panoramica di molte discipline mediterranee. Nel ciclismo, da non perdere la decima tappa de La Vuelta, in onda su Eurosport in chiaro. Per gli amanti del calcio, invece, tanta Coppa Italia con due partite di rilievo tra Parma-Cremonese e Torino-Monza, trasmesse contemporaneamente su Mediaset Infinity a pagamento e Italia 1 in chiaro.

Il tennis vede protagonista ancora il US Open con la terza giornata, trasmessa soprattutto su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, anche in notturna. Infine, gli Europei di pallavolo femminile con le fasi ad eliminazione diretta (ottavi), in onda su vari canali Sky Sport. Insomma, una giornata di sport ricca e completa che soddisferà tutti i gusti e tutte le passioni.