Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 10 febbraio 2026: Coppa Italia, serie B, serie C e Olimpiadi invernali

Oggi in tv: da Napoli-Como in Coppa Italia alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, pallavolo maschile, tennis e delle suggestive Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Le emittenti italiane offrono una copertura capillare con molte partite e eventi in diretta, spaziando dagli scontri di Coppa Italia e Serie B di calcio alle sfide elettrizzanti di Eurocup e CEV Champions League di pallavolo. Di rilievo le trasmissioni sia pay che free, come la partita Napoli-Como della Coppa Italia disponibile su Mediaset Infinity e Italia 1. Inoltre, la giornata olimpica vede diverse sessioni in diretta sui canali Rai Sport e Rai 2, offrendo spettacolo gratuito a tutti gli appassionati.

Il tennis continua a tenere banco con le gare ATP & WTA trasmesse su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Diversi match di Serie C e Serie B di calcio sono trasmessi su Sky e Dazn, rispettivamente. Infine, lo sguardo agli orari suggerisce una giornata fitta di sport imperdibile per ogni tifoso.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20:00 Eurocup: Aquila Trento-Ulm (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

18:00 Serie C: Trapani-Benevento (Sky Sport 1, pay)

Serie C: Trapani-Benevento (Sky Sport 1, pay) 18:00 Serie C: Sorrento-Giugliano (Sky Sport Max, pay)

Serie C: Sorrento-Giugliano (Sky Sport Max, pay) 18:00 Serie C: Cavese-Monopoli (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Cavese-Monopoli (Sky Sport Calcio, pay) 19:00 Serie B, 24ª giornata: Sampdoria-Palermo (Dazn, pay)

Serie B, 24ª giornata: Sampdoria-Palermo (Dazn, pay) 20:00 Serie B, 24ª giornata: Padova-Carrarese (Dazn, pay)

Serie B, 24ª giornata: Padova-Carrarese (Dazn, pay) 20:00 Serie B, 24ª giornata: Pescara-Catanzaro (Dazn, pay)

Serie B, 24ª giornata: Pescara-Catanzaro (Dazn, pay) 20:00 Serie B, 24ª giornata: Reggiana-Mantova (Dazn, pay)

Serie B, 24ª giornata: Reggiana-Mantova (Dazn, pay) 20:00 Serie B, 24ª giornata: Virtus Entella-Cesena (Dazn, pay)

Serie B, 24ª giornata: Virtus Entella-Cesena (Dazn, pay) 20:00 Serie B, 24ª giornata: Venezia-Modena (Dazn, pay)

Serie B, 24ª giornata: Venezia-Modena (Dazn, pay) 20:30 Serie C: Catania-Audace Cerignola (Sky Sport Calcio, pay)

Serie C: Catania-Audace Cerignola (Sky Sport Calcio, pay) 20:30 Premier League: Chelsea-Leeds United (Sky Sport 1, pay)

Premier League: Chelsea-Leeds United (Sky Sport 1, pay) 21:00 Coppa Italia: Napoli-Como (Mediaset Infinity, pay)

Coppa Italia: Napoli-Como (Mediaset Infinity, pay) 21:00 Coppa Italia: Napoli-Como (Italia 1, free)

Coppa Italia: Napoli-Como (Italia 1, free) 21:15 Premier League: West Ham-Manchester United (Sky Sport Max, pay)

Premier League: West Ham-Manchester United (Sky Sport Max, pay) 22:30 Premier League: West Ham-Manchester United (Sky Sport 1, pay)

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

09:15 Programma vari (Rai 2, free)

Programma vari (Rai 2, free) 10:30 Programma vari (Rai Sport, free)

Programma vari (Rai Sport, free) 11:00 Programma vari (Rai 2, free)

Programma vari (Rai 2, free) 13:30 Programma vari (Rai 2, free)

Programma vari (Rai 2, free) 16:40 Programma vari (Rai Sport, free)

Programma vari (Rai Sport, free) 18:10 Programma vari (Rai 2, free)

Programma vari (Rai 2, free) 20:10 Programma vari (Rai Sport, free)

Programma vari (Rai Sport, free) 21:00 Programma vari (Rai 2, free)

Pallavolo Maschile

20:00 CEV Champions League: Montpellier-Civitanova (Sky Sport Arena, pay)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)

