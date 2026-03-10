Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 10 marzo 2026: Champions League, Indian Wells, Tirreno-Adriatico e Paralimpiadi

Scopri tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta tv, dal calcio al ciclismo, passando per tennis e basket.

Una giornata ricca di grandi appuntamenti sportivi attende gli appassionati davanti ai teleschermi italiani. Oggi il palinsesto si concentra soprattutto su calcio, ciclismo, basket, ma non mancano interessanti appuntamenti anche per gli amanti del tennis, del baseball, della pallavolo femminile e delle Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Da mattina a sera, gli appassionati potranno seguire sfide di livello internazionale e nazionale su diversi canali, tra pay-tv e trasmissioni in chiaro.

Per il calcio, protagoniste sono le partite di UEFA Champions League, con sfide di spessore come Galatasaray-Liverpool e Atalanta-Bayern Monaco, oltre al campionato di Bundesliga con il match Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach. Anche il calcio a 5 maschile si fa spazio con la Serie A Futsal tra Feldi Eboli e Sandro Abate. Gli amanti del ciclismo possono seguire la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza, con tappe trasmesse su Rai 2 ed Eurosport 2. Il basket internazionale propone incontri NBA di grande interesse, mentre le Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026 offrono una vasta copertura su Rai Sport e Rai 2. Inoltre, il tennis continua con la 7a giornata degli ATP & WTA 1000 Indian Wells, sotto i riflettori su Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis. Anche il baseball, con il World Baseball Classic, intrattiene con il confronto Italia-Usa su Rai Sport e Sky Sport Max. Non manca infine la pallavolo femminile con la partita importante Milano-Istanbul valida per la CEV Champions League.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Baseball

02:00 World Baseball Classic: Italia-Usa (Rai Sport, Sky Sport Max)

Basket

01:00 NBA: Atlanta-Dallas (Sky Sport Basket)

04:00 NBA: L.A. Lakers-Minnesota (Sky Sport Basket)

Calcio

18:45 UEFA Champions League: Galatasaray-Liverpool (Sky, Sky Sport 1)

19:00 Bundesliga: Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach (Sky Sport Calcio)

21:00 UEFA Champions League: Newcastle-Barcellona (Sky)

21:00 UEFA Champions League: Atalanta-Bayern Monaco (Sky, Sky Sport 1)

21:00 UEFA Champions League: Atletico Madrid-Tottenham (Sky)

21:00 Diretta Gol Champions League: Diretta Gol Ucl (Sky Sport Calcio)

Calcio a 5 Maschile

20:30 Serie A Futsal: Feldi Eboli-Sandro Abate (Sky Sport Mix)

Ciclismo

13:05 Tirreno-Adriatico: 2a tappa. Camaiore-San Gimignano (Eurosport 2)

15:00 Tirreno-Adriatico: 2a tappa. Camaiore-San Gimignano (Rai 2)

15:45 Parigi-Nizza: 3a tappa (Eurosport 2)

Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Pallavolo Femminile

20:00 CEV Champions League: Milano-Istanbul (Sky Sport Max)

Tennis

19:00 ATP & WTA 1000 Indian Wells: 7a giornata (Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis)

