Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 11 novembre: c'è Musetti alle ATP Finals

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi tra basket ed ATP Finals

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi attende gli appassionati sulle principali emittenti televisive italiane. Oggi il palinsesto offre un ventaglio di eventi imperdibili che spaziano prevalentemente tra basket e tennis, con partite e sessioni di altissimo livello che coinvolgono squadre e atleti di fama internazionale. Nel basket si segnalano sfide di Eurolega di grande interesse come Virtus Bologna contro Efes e Paris contro Panathinaikos Aktor, oltre a incontri di NBA con Philadelphia 76ers, Boston Celtics, Sacramento Kings e Denver Nuggets protagonisti.

Sul fronte del tennis, invece, si prosegue con l’intensa programmazione dedicata alle ATP Finals Torino 2025, con sessioni di singolare e doppio durante tutto l’arco della giornata e un match molto atteso tra Musetti e De Minaur in onda su Rai 2 in chiaro, senza abbonamento. Tutte le gare sono trasmesse prevalentemente da canali a pagamento come Sky Sport, che dedicano una copertura completa e specializzata. Un mix variegato che permetterà a tifosi e spettatori di seguire dal vivo un ventaglio di discipline e competizioni di altissimo livello, con appuntamenti imperdibili per chi vuole restare aggiornato sulle ultime sfide sportive in TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:00 NBA: Philadelphia 76ers-Boston Celtics (Sky Sport Basket)

20:30 Eurolega: Virtus Bologna-Efes (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Eurolega: Virtus Bologna-Efes (Sky Sport 1) 21:00 Eurolega: Paris-Panathinaikos Aktor (Sky Sport Max)

Tennis

11:30 ATP Finals Torino 2025 – Doubles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

14:00 ATP Finals Torino 2025 – 3a giornata: Alcaraz-Fritz (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

18:00 ATP Finals Torino 2025 – Doubles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

ATP Finals Torino 2025 – Singles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis) 20:35 ATP Finals Torino 2025 – 3a giornata: Musetti-De Minaur (Rai 2, free)