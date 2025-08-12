Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 12 agosto 2025: Monza-Inter e Atp Cincinnati

Una ricca offerta sportiva anima il palinsesto televisivo di oggi, martedì 12 agosto 2025, con appuntamenti imperdibili per gli appassionati di Tennis, Calcio, Ciclismo, Ciclismo Femminile e Atletica Leggera. La giornata si apre con le prime tappe del Giro di Polonia femminile e del Giro di Danimarca, entrambi eventi ciclistici seguiti in chiaro su Eurosport 2, per un inizio dinamico e ricco di emozioni. Nel pomeriggio la scena è dominata dal Tennis con la 6ª giornata del prestigioso torneo ATP & WTA di Cincinnati, trasmessa su più canali Sky dedicati agli appassionati di questo sport. Da non perdere anche gli eventi di Atletica Leggera collegati al World Athletics Continental Tour da Budapest, in onda sui canali Sky Sport. La sera offre l’attesissima amichevole di Calcio tra Monza e Inter, visibile su Sportitalia in chiaro, occasione ideale per vedere in campo le due squadre in un confronto diretto. Una giornata pensata per soddisfare tutti gli sportivi, con una varietà di discipline e appuntamenti che garantiscono divertimento e competizione fino a tarda ora.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 17:30 World Athletics Continental Tour, Budapest (Sky Sport 1)
- 17:30 World Athletics Continental Tour, Budapest (Sky Sport Arena)
Calcio
- 21:00 Amichevole: Monza-Inter (Sportitalia)
Ciclismo
- 15:30 Giro di Danimarca, 1a Tappa (Eurosport 2)
Ciclismo Femminile
- 13:30 Giro di Polonia, 1a Tappa (Eurosport 2)
Tennis
- 17:00 ATP & WTA Cincinnati, 6a giornata (Sky Sport Mix)
- 17:00 ATP & WTA Cincinnati, 6a giornata (Sky Sport Tennis)
- 17:00 ATP & WTA Cincinnati, 6a giornata (Sky Sport Max)
- 19:30 ATP & WTA Cincinnati, 6a giornata (Sky Sport 1)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.