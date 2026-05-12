Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 12 maggio: Giro d'Italia e Sinner agli Internazionali di Roma

Tanti appuntamenti live con ciclismo, tennis e calcio in TV oggi

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi la programmazione sportiva offre un ventaglio ricco e variegato, con eventi che spaziano da ciclismo a tennis, fino al calcio. I tifosi di ciclismo potranno seguire la 3a tappa del Giro dell’Azerbaijan e, soprattutto, il Giro d’Italia con la sua 4a tappa da Catanzaro a Cosenza, proposto su più emittenti tra cui Eurosport, Rai Sport e Rai 2. Importante appuntamento per gli amanti del tennis: l’ATP & WTA 1000 di Roma si sviluppa con più incontri della 8a giornata e i quarti di finale, trasmessi quasi esclusivamente da Sky Sport nei suoi vari canali e in parte da TV8, con molte partite a pagamento. In campo anche Sinner.

Per il calcio, spazio alla Saudi League con il big match tra Al Nassr e Al Hilal su Sportitalia, in aggiunta alla Liga Profesional argentina con le partite Belgrano-Union e Argentinos Jr.-Huracan, tutte visibili senza costi aggiuntivi su Sportitalia. Sarà quindi una giornata intensa per gli appassionati di sport, con numerose dirette televisive e una varietà di discipline e competizioni per tutti i gusti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

00:00 Liga Profesional: Belgrano-Union (Sportitalia, gratis)

Liga Profesional: Belgrano-Union (Sportitalia, gratis) 02:30 Liga Profesional: Argentinos Jr.-Huracan (Sportitalia, gratis)

Liga Profesional: Argentinos Jr.-Huracan (Sportitalia, gratis) 20:00 Saudi League: Al Nassr-Al Hilal (Sportitalia, gratis)

Ciclismo

10:00 Giro dell’Azerbaijan – 3a tappa (Eurosport, gratis)

Giro dell’Azerbaijan – 3a tappa (Eurosport, gratis) 13:30 Giro d’Italia – 4a tappa: Catanzaro-Cosenza (Eurosport, gratis)

Giro d’Italia – 4a tappa: Catanzaro-Cosenza (Eurosport, gratis) 13:40 Giro d’Italia – 4a tappa: Prima Diretta (Rai Sport, gratis)

Giro d’Italia – 4a tappa: Prima Diretta (Rai Sport, gratis) 14:05 Giro d’Italia – 4a tappa: Catanzaro-Cosenza (Rai 2, gratis)

Tennis

11:00 ATP & WTA 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport Mix, a pagamento)

ATP & WTA 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport Mix, a pagamento) 11:00 ATP 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport 1, a pagamento)

ATP 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport 1, a pagamento) 11:45 ATP & WTA 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento)

ATP & WTA 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento) 13:00 WTA 1000 Roma – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento)

WTA 1000 Roma – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento) 15:00 ATP 1000 Roma – 8a giornata (TV8, gratis)

ATP 1000 Roma – 8a giornata (TV8, gratis) 15:00 ATP 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport 1, a pagamento)

ATP 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport 1, a pagamento) 19:00 ATP & WTA 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento)

ATP & WTA 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento) 19:00 WTA 1000 Roma – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento)

WTA 1000 Roma – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento) 21:00 ATP 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport 1, a pagamento)

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