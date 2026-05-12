Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 12 maggio: Giro d'Italia e Sinner agli Internazionali di Roma

Oggi la programmazione sportiva offre un ventaglio ricco e variegato, con eventi che spaziano da ciclismo a tennis, fino al calcio. I tifosi di ciclismo potranno seguire la 3a tappa del Giro dell’Azerbaijan e, soprattutto, il Giro d’Italia con la sua 4a tappa da Catanzaro a Cosenza, proposto su più emittenti tra cui Eurosport, Rai Sport e Rai 2. Importante appuntamento per gli amanti del tennis: l’ATP & WTA 1000 di Roma si sviluppa con più incontri della 8a giornata e i quarti di finale, trasmessi quasi esclusivamente da Sky Sport nei suoi vari canali e in parte da TV8, con molte partite a pagamento. In campo anche Sinner.
Per il calcio, spazio alla Saudi League con il big match tra Al Nassr e Al Hilal su Sportitalia, in aggiunta alla Liga Profesional argentina con le partite Belgrano-Union e Argentinos Jr.-Huracan, tutte visibili senza costi aggiuntivi su Sportitalia. Sarà quindi una giornata intensa per gli appassionati di sport, con numerose dirette televisive e una varietà di discipline e competizioni per tutti i gusti.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Calcio
- 00:00 Liga Profesional: Belgrano-Union (Sportitalia, gratis)
- 02:30 Liga Profesional: Argentinos Jr.-Huracan (Sportitalia, gratis)
- 20:00 Saudi League: Al Nassr-Al Hilal (Sportitalia, gratis)
Ciclismo
- 10:00 Giro dell’Azerbaijan – 3a tappa (Eurosport, gratis)
- 13:30 Giro d’Italia – 4a tappa: Catanzaro-Cosenza (Eurosport, gratis)
- 13:40 Giro d’Italia – 4a tappa: Prima Diretta (Rai Sport, gratis)
- 14:05 Giro d’Italia – 4a tappa: Catanzaro-Cosenza (Rai 2, gratis)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport Mix, a pagamento)
- 11:00 ATP 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport 1, a pagamento)
- 11:45 ATP & WTA 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento)
- 13:00 WTA 1000 Roma – 1^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento)
- 15:00 ATP 1000 Roma – 8a giornata (TV8, gratis)
- 15:00 ATP 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport 1, a pagamento)
- 19:00 ATP & WTA 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport Tennis, a pagamento)
- 19:00 WTA 1000 Roma – 2^ Quarto di Finale (Sky Sport 1, a pagamento)
- 21:00 ATP 1000 Roma – 8a giornata (Sky Sport 1, a pagamento)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.