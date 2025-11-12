Virgilio Sport
Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 12 novembre 2025: Atp Finals con Sinner e Italia-Moldavia U.19

Scopri la ricca offerta sportiva del giorno con eventi di calcio, basket, pallavolo femminile e tennis in diretta TV.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, pallavolo femminile e tennis. In programma numerosi eventi di alto livello, a partire dal match di qualificazione per gli Europei 2026 che vede impegnata l’Italia contro la Moldavia, trasmesso gratuitamente su Rai Sport. Sul fronte del basket, grande attesa per le sfide di Eurolega e Eurocup con squadre italiane protagoniste, come l’Olimpia Milano e la Dolomiti Energia Trento, visibili soprattutto su Sky Sport Basket e Sky Sport 1. Per gli appassionati di pallavolo femminile, la Serie A1 propone tre incontri in diretta, con la partita Busto Arsizio-Cuneo trasmessa su Rai Sport senza abbonamento, mentre le altre gare sono su Dazn. Infine, la prestigiosa ATP Finals Torino 2025 infiamma i campi da tennis con tante partite in programma durante tutta la giornata, disponibili su diversi canali Sky Sport e in chiaro su Rai 2 per la sfida Sinner-Zverev, attesissima dagli appassionati del tennis.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

  • 03:30 NBA: Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers (Sky Sport Basket)
  • 18:00 Eurocup: Besiktas Gain-Dolomiti Energia Trento (Sky Sport Basket)
  • 18:30 Eurocup: Cedevita Olimpija Ljubljana-Umana Reyer Venezia (Sky Sport Arena)
  • 20:30 Eurolega: Olimpia Milano-Asvel (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

CALCIO

  • 15:00 Qualificazioni Europei Galles 2026: Italia-Moldavia U.19 (Rai Sport)

PALLAVOLO FEMMINILE

  • 20:00 Serie A1: Scandicci-Chieri (Dazn)
  • 20:30 Serie A1: Novara-Vallefoglia (Dazn)
  • 20:30 Serie A1: Busto Arsizio-Cuneo (Rai Sport)

TENNIS

  • 11:30 ATP Finals Torino 2025: Doubles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
  • 14:00 ATP Finals Torino 2025: Singles R.R. Sess. Diurna (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
  • 18:00 ATP Finals Torino 2025: Doubles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport 1)
  • 20:30 ATP Finals Torino 2025: Singles R.R. Sess. Serale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix)
  • 20:35 ATP Finals Torino 2025 – 4a giornata: Sinner-Zverev (Rai 2)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

