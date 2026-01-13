Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 13 gennaio: Coppa Italia, sci, basket e Champions volley

Giornata ricca di emozioni e dirette sportive quella di oggi, martedì 13 gennaio 2026. Tra i protagonisti assoluti troviamo il calcio, con partite di Coppa Italia e Bundesliga che vedranno sfidarsi squadre come Roma, Torino, Borussia Dortmund e Werder Brema, trasmesse sia in chiaro sia su piattaforme pay. Non mancano inoltre spettacolari appuntamenti con lo sci alpino, che propone su Rai Sport ed Eurosport 2 le manche di slalom femminile di Coppa del Mondo da Flachau, evento attesissimo dagli appassionati di discipline invernali.
Per gli amanti del basket, varie sfide dall’NBA e dall’Eurocup saranno visibili su Sky Sport Basket e Sky Sport 1, con squadre statunitensi ed europee a darsi battaglia. Il tennis sarà sempre protagonista, con appuntamenti su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1 dedicati ai tornei ATP e WTA. Infine, per chi ama la pallavolo femminile, la CEV Champions League offre l’interessante incontro Istanbul-Novara, anch’esso trasmesso in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Un palinsesto variegato e di qualità, all’insegna dello sport da guardare comodamente sul grande schermo.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 02:00 NBA: Milwaukee-Minnesota (Sky Sport Basket)
- 05:00 NBA: Golden State-Portland (Sky Sport Basket)
- 20:00 Eurocup: Aquila Trento-Panionios (Sky Sport Basket)
- 20:00 Eurocup: Aquila Trento-Panionios (Sky Sport 1)
Calcio
- 18:30 Saudi League: Damac-Al Ittihad (Sportitalia)
- 18:30 Bundesliga: Stoccarda-Eintracht (Sky Sport Calcio)
- 20:30 Bundesliga: Borussia Dortmund-Werder (Sky Sport Max)
- 20:30 Bundesliga: Borussia Dortmund-Werder (Sky Sport Calcio)
- 21:00 Coppa Italia: Roma-Torino (Mediaset Infinity – pay)
- 21:00 Coppa Italia: Roma-Torino (Italia 1 – free)
Pallavolo Femminile
- 17:00 CEV Champions League: Istanbul-Novara (Sky Sport 1)
- 17:00 CEV Champions League: Istanbul-Novara (Sky Sport Arena)
Sci Alpino
- 17:45 Coppa del Mondo – Flachau. Slalom F (1a manche) (Eurosport 2 – free)
- 17:45 Coppa del Mondo – Flachau. Slalom F (1a manche) (Rai Sport – free)
- 20:30 Coppa del Mondo – Flachau. Slalom F (2a manche) (Rai Sport – free)
- 20:45 Coppa del Mondo – Flachau. Slalom F (2a manche) (Eurosport 2 – free)
Tennis
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay)
- 08:00 ATP & WTA (Sky Sport 1 – pay)
- 23:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay)
