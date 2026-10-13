Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 13 ottobre 2026: Champions League, Eurolega e tennis

Tante dirette per calcio, basket, tennis e altri sport, con partite di Champions League e competizioni internazionali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva televisiva di oggi propone una programmazione ricca e variegata, con appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio, basket, tennis e non solo. Sul fronte del calcio, occhi puntati sulla UEFA Champions League con molte sfide di alto livello tra cui Arsenal-Lille, Galatasaray-Barcellona, Inter-Bruges e Villarreal-Napoli, tutte visibili su Sky. Non mancano le partite di Serie C e il calcio femminile con gli incontri di qualificazione ai Mondiali Brasile 2027, trasmessi anche in chiaro su Rai. La pallacanestro si conferma protagonista con Eurolega, Eurocup e NBA, accompagnata da incontri avvincenti trasmessi sulle piattaforme Sky Sport. Sempre sotto i riflettori, il tennis con i tornei ATP Masters 1000 Shanghai e WTA 1000 Wuhan, offerti da Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena con un palinsesto ricco di giornate di gara. Infine, un’occhiata agli sport meno tradizionali come l’hockey su pista ai World Skate Games di Asunción, già visibile in chiaro su Rai Sport. Ogni appassionato troverà così una vasta scelta di eventi da seguire in diretta, comodamente da casa.