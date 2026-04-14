Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 14 aprile 2026: Champions League e campionati italiani di nuoto

Oggi il palinsesto sportivo offre un ricco ventaglio di appuntamenti da seguire in televisione, con eventi che spaziano dal calcio al tennis, passando per ciclismo, nuoto e pallamano femminile. Tra le discipline protagoniste ci sono le grandi sfide di calcio della UEFA Champions League, con gli attesi match tra Atletico Madrid e Barcellona, nonché Liverpool contro PSG, trasmessi in esclusiva sui canali Sky a pagamento. Non mancano appuntamenti di tennis dedicati sia al circuito ATP che WTA, visibili su Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Gli appassionati di ciclismo possono seguire la prima tappa dell’O Gran Camiño, in diretta su Eurosport senza abbonamento, mentre il nuoto sarà protagonista con i Campionati Italiani Primaverili di Riccione, trasmessi gratuitamente su Rai Sport. Il calcio femminile regala invece una sfida di qualificazioni mondiali tra Serbia e Italia, visibile su Rai 2. Infine, la pallamano femminile propone il match di qualificazione europea tra Italia e Olanda, in diretta su Sky Sport Arena. Un’intera giornata di sport da non perdere sui canali in chiaro e a pagamento.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
CALCIO
- 18:15 Qualificazioni Mondiali Brasile 2027: Serbia-Italia (Rai 2, free)
- 21:00 UEFA Champions League: Atletico Madrid-Barcellona (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Atletico Madrid-Barcellona (Sky Sport Arena, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Liverpool-PSG (Sky, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Liverpool-PSG (Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 Diretta Gol Champions League: Diretta Gol Ucl (Sky Sport 1, pay)
CICLISMO
- 15:30 O Gran Camiño, 1a tappa (Eurosport, free)
NUOTO
- 18:00 Campionati Italiani Primaverili Riccione 2026 (Rai Sport, free)
PALLAMANO FEMMINILE
- 16:00 Qualificazioni Europei 2026: Italia-Olanda (Sky Sport Arena, pay)
TENNIS
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.