Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 14 aprile 2026: Champions League e campionati italiani di nuoto

Oggi ampio palinsesto sportivo con calcio, ciclismo, tennis e altre discipline da non perdere

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Oggi il palinsesto sportivo offre un ricco ventaglio di appuntamenti da seguire in televisione, con eventi che spaziano dal calcio al tennis, passando per ciclismo, nuoto e pallamano femminile. Tra le discipline protagoniste ci sono le grandi sfide di calcio della UEFA Champions League, con gli attesi match tra Atletico Madrid e Barcellona, nonché Liverpool contro PSG, trasmessi in esclusiva sui canali Sky a pagamento. Non mancano appuntamenti di tennis dedicati sia al circuito ATP che WTA, visibili su Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Gli appassionati di ciclismo possono seguire la prima tappa dell’O Gran Camiño, in diretta su Eurosport senza abbonamento, mentre il nuoto sarà protagonista con i Campionati Italiani Primaverili di Riccione, trasmessi gratuitamente su Rai Sport. Il calcio femminile regala invece una sfida di qualificazioni mondiali tra Serbia e Italia, visibile su Rai 2. Infine, la pallamano femminile propone il match di qualificazione europea tra Italia e Olanda, in diretta su Sky Sport Arena. Un’intera giornata di sport da non perdere sui canali in chiaro e a pagamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

CALCIO

18:15 Qualificazioni Mondiali Brasile 2027: Serbia-Italia (Rai 2, free)

Qualificazioni Mondiali Brasile 2027: Serbia-Italia (Rai 2, free) 21:00 UEFA Champions League: Atletico Madrid-Barcellona (Sky, pay)

UEFA Champions League: Atletico Madrid-Barcellona (Sky, pay) 21:00 UEFA Champions League: Atletico Madrid-Barcellona (Sky Sport Arena, pay)

UEFA Champions League: Atletico Madrid-Barcellona (Sky Sport Arena, pay) 21:00 UEFA Champions League: Liverpool-PSG (Sky, pay)

UEFA Champions League: Liverpool-PSG (Sky, pay) 21:00 UEFA Champions League: Liverpool-PSG (Sky Sport Calcio, pay)

UEFA Champions League: Liverpool-PSG (Sky Sport Calcio, pay) 21:00 Diretta Gol Champions League: Diretta Gol Ucl (Sky Sport 1, pay)

CICLISMO

15:30 O Gran Camiño, 1a tappa (Eurosport, free)

NUOTO

18:00 Campionati Italiani Primaverili Riccione 2026 (Rai Sport, free)

PALLAMANO FEMMINILE

16:00 Qualificazioni Europei 2026: Italia-Olanda (Sky Sport Arena, pay)

TENNIS

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, pay)

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