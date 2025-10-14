Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 14 ottobre: Italia-Israele, Under 21 ed Eurolega

Tanta varietà nel palinsesto sportivo di oggi sugli schermi italiani. Dalle sfide appassionanti del calcio con le Qualificazioni ai Mondiali 2026 e Europei U21, fino alle emozioni della basket con le partite di Eurolega e NBA Preseason. Per gli amanti della racchetta, il tennis propone una lunga serie di match ATP e WTA, tutti in diretta pay. Da non perdere anche il ciclismo con il prologo del Tour of Holland in chiaro su Eurosport. Ampia offerta anche in termini di canali, tra Rai e Sky Sport, per soddisfare tutti gli appassionati con eventi in chiaro e pay per view. Una giornata ricca di sport e intrattenimento per ogni tifoso.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 02:00 NBA Preseason: Milwaukee-Oklahoma City (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
- 20:15 Eurolega: Olympiacos-Anadolu Efes Spor Kulubu (Sky Sport Max)
- 20:30 Eurolega: Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)
Calcio
- 18:00 Amichevole Internazionale: Norvegia-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena)
- 18:15 Qualificazioni Europei U21 2027: Italia-Armenia (Rai 2)
- 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Estonia-Moldavia (Sky Sport Calcio)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Portogallo-Ungheria (Sky Sport Arena)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Israele (Rai 1)
- 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio)
Ciclismo
- 19:00 Tour of Holland: Prologo (Eurosport)
Tennis
- 04:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix)
- 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 1, Sky Sport Mix)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.