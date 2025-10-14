Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 14 ottobre: Italia-Israele, Under 21 ed Eurolega

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi di oggi con calcio, basket, tennis e ciclismo in diretta TV

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Tanta varietà nel palinsesto sportivo di oggi sugli schermi italiani. Dalle sfide appassionanti del calcio con le Qualificazioni ai Mondiali 2026 e Europei U21, fino alle emozioni della basket con le partite di Eurolega e NBA Preseason. Per gli amanti della racchetta, il tennis propone una lunga serie di match ATP e WTA, tutti in diretta pay. Da non perdere anche il ciclismo con il prologo del Tour of Holland in chiaro su Eurosport. Ampia offerta anche in termini di canali, tra Rai e Sky Sport, per soddisfare tutti gli appassionati con eventi in chiaro e pay per view. Una giornata ricca di sport e intrattenimento per ogni tifoso.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:00 NBA Preseason: Milwaukee-Oklahoma City (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

NBA Preseason: Milwaukee-Oklahoma City (Sky Sport Basket, Sky Sport 1) 20:15 Eurolega: Olympiacos-Anadolu Efes Spor Kulubu (Sky Sport Max)

Eurolega: Olympiacos-Anadolu Efes Spor Kulubu (Sky Sport Max) 20:30 Eurolega: Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano (Sky Sport Basket, Sky Sport 1)

Calcio

18:00 Amichevole Internazionale: Norvegia-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena)

Amichevole Internazionale: Norvegia-Nuova Zelanda (Sky Sport Arena) 18:15 Qualificazioni Europei U21 2027: Italia-Armenia (Rai 2)

Qualificazioni Europei U21 2027: Italia-Armenia (Rai 2) 18:00 Qualificazioni Mondiali 2026: Estonia-Moldavia (Sky Sport Calcio)

Qualificazioni Mondiali 2026: Estonia-Moldavia (Sky Sport Calcio) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Portogallo-Ungheria (Sky Sport Arena)

Qualificazioni Mondiali 2026: Portogallo-Ungheria (Sky Sport Arena) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Israele (Rai 1)

Qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Israele (Rai 1) 20:45 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio)

Ciclismo

19:00 Tour of Holland: Prologo (Eurosport)

Tennis

04:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix) 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 1, Sky Sport Mix)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp