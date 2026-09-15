Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 15 settembre 2026: coppa Italia, Europei volley e Giro d'Abruzzo

Scopri la diretta TV degli eventi sportivi di oggi con calcio, ciclismo, pallavolo maschile e tennis

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi la programmazione sportiva offre uno scenario ricco e variegato, con appuntamenti interessanti per tutti gli appassionati di calcio, ciclismo, pallavolo maschile e tennis. I canali TV italiani trasmettono in diretta numerosi eventi dal pomeriggio fino a tarda serata, tra incontri di campionati nazionali e competizioni internazionali, garantendo una copertura complessa e completa.

Nel calcio, protagonista sono le partite di Coppa Italia e Serie C con diverse sfide di rilievo come Genoa-Sudtirol, Fiorentina-Pisa e tante gare di Serie C trasmesse sia su Sky Sport (diversi canali) che Mediaset Infinity, con alcune partite anche disponibili in chiaro su Italia 1. Nel ciclismo, da seguire la 1a tappa del Giro d’Abruzzo trasmessa gratuitamente su Rai Sport e Eurosport.

Passando al pallavolo maschile, fervono gli Europei 2026 con le partite di Italia, Polonia, Ucraina e altri protagonisti, trasmesse su diverse piattaforme tra cui Rai Sport, Rai 2, Sky Sport Arena e Sky Sport 1, con una diretta che alterna contenuti pay e gratuiti.

Infine, il tennis vede l’appuntamento con tornei ATP e WTA oggi in diretta su Sky Sport Tennis, sempre ad accesso pay. Una giornata ricca di sport e spettacolo con eventi per tutti i gusti e canali per tutti i tipi di abbonamento o visione in chiaro.