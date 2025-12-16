Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 16 dicembre

Scopri la programmazione sportiva di oggi: calcio, basket e sci alpino in primo piano

La giornata sportiva di oggi propone un palinsesto ricco e variegato che accontenta appassionati di diversi sport. Dalle sfide sul campo di calcio, con il campionato Primavera 1, alle emozionanti gare di sci alpino in Coppa del Mondo, fino alle intense partite di basket in Eurolega ed Eurocup, i telespettatori avranno l’imbarazzo della scelta. La programmazione gratuita garantisce la visione di incontri di calcio come Lazio-Torino e Milan-Parma, trasmessi su Sportitalia, mentre Rai Sport offre la diretta della prima e della seconda manche dello slalom femminile a Courchevel, appuntamento clou per gli amanti dello sci alpino.

Per gli appassionati di basket, invece, l’offerta più cospicua si sviluppa in serata con partite di alto livello in Eurolega e Eurocup, tutte trasmesse sui canali Sky Sport, a pagamento, che includono Olimpia Milano-Real Madrid e le sfide di Hapoel Tel Aviv e Aquila Trento. Una giornata ricca di emozioni che conferma ancora una volta quanto il panorama sportivo televisivo sia estremamente dinamico e capace di offrire appuntamenti di grande interesse per ogni tifoso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

20.00 Eurocup: Aquila Trento-Buducnost (Sky Sport Arena)

Eurocup: Aquila Trento-Buducnost (Sky Sport Arena) 20.05 Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Stella Rossa (Sky Sport Max)

Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Stella Rossa (Sky Sport Max) 20.30 Eurolega: Olimpia Milano-Real Madrid (Sky Sport Basket)

Eurolega: Olimpia Milano-Real Madrid (Sky Sport Basket) 20.30 Eurolega: Olimpia Milano-Real Madrid (Sky Sport 1)

Calcio

12.00 Primavera 1: Lazio-Torino (Sportitalia)

Primavera 1: Lazio-Torino (Sportitalia) 14.00 Primavera 1: Milan-Parma (Sportitalia)

Sci Alpino

17.45 Coppa del Mondo: Courchevel. Slalom F (1a manche) (Rai Sport)

Coppa del Mondo: Courchevel. Slalom F (1a manche) (Rai Sport) 20.45 Coppa del Mondo: Courchevel. Slalom F (2a manche) (Rai Sport)