Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 16 settembre 2025

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta TV di oggi, tra calcio, atletica, tennis e pallavolo.

La giornata di oggi offre un ricco palinsesto dedicato agli appassionati di sport con diversi appuntamenti in diretta sulle principali emittenti italiane. Tra gli eventi di spicco troviamo il calcio, con il ritorno della UEFA Champions League che propone numerose partite di alto livello, mettendo in campo squadre come Athletic Bilbao, Arsenal, Juventus e Real Madrid. Il tennis continua la sua stagione con dirette da Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis e Sky Sport 1 che accompagnano appassionati di ATP e WTA sin dalle prime ore del mattino.

Non mancano inoltre le emozioni dell’atletica leggera con i Mondiali di Tokyo 2025: la 4a giornata della manifestazione è trasmessa sulle reti Rai Sport, Rai 2 ed Eurosport. Infine, per gli amanti della pallavolo maschile, la sfida degli Europei tra Italia e Belgio sarà visibile in chiaro su Rai 2 nel tardo pomeriggio. Una proposta variegata e coinvolgente che conferma come l’offerta televisiva sportiva continui a soddisfare ogni tipo di tifoso e appassionato.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

12:30 Mondiali Tokyo 2025 – 4a giornata (Sessione serale) (Eurosport, Rai Sport, Rai 2)

Calcio

18:45 UEFA Champions League: Athletic Bilbao-Arsenal (Sky, Sky Sport 1)

Pallavolo Maschile

15:30 Mondiali Filippine 2025: Italia-Belgio (Rai 2)

Tennis

07:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)