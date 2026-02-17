Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 17 febbraio 2026: Champions League, Olimpiadi invernali e Atp Doha

Oggi in tv spazio a calcio, tennis, ciclismo, pallavolo femminile e alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 con numerosi appuntamenti in diretta.

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi oggi in tv, con una varietà di discipline che sapranno soddisfare gli appassionati di ogni genere. Tra gli eventi di punta, spiccano molteplici incontri di calcio legati alla prestigiosa UEFA Champions League, con match molto attesi come Galatasaray-Juventus e Borussia Dortmund-Atalanta, distribuiti su diverse piattaforme a pagamento. Parallelamente, la copertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 regala momenti di sport in chiaro, grazie a trasmissioni dedicate su Rai 2 e Rai Sport, portando l’emozione olimpica direttamente nelle case degli spettatori. Non mancano poi le sfide sul campo del ciclismo con la seconda tappa dell’UAE Tour, trasmessa in chiaro su Rai Sport, e l’intensa programmazione di tennis, che segue i tornei ATP (a Doha ieri Sinner ha vinto al debutto) e WTA distribuiti su canali a pagamento. Infine, la pallavolo femminile presenta un appuntamento di spicco con la CEV Champions League in diretta su Sky Sport Arena. Un mix di emozioni sportive che copre tutto l’arco della giornata e arriva sui vari schermi grazie a un’offerta televisiva ampia e articolata.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

18:45 Galatasaray-Juventus (UEFA Champions League) – Sky, Sky Sport 1

Ciclismo

10:50 2a tappa UAE Tour – Rai Sport

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

09:00 – Eurosport

– Eurosport 10:00 – Rai 2

– Rai 2 11:00 – Rai 2

– Rai 2 12:30 – Rai Sport

– Rai Sport 13:30 – Rai 2

– Rai 2 18:10 – Rai 2

– Rai 2 19:00 – Rai Sport

– Rai Sport 21:00 – Rai 2

Pallavolo Femminile

18:00 Olympiacos-Milano (CEV Champions League) – Sky Sport Arena

Tennis

08:00 ATP & WTA – Sky Sport Mix

ATP & WTA – Sky Sport Mix 08:00 ATP & WTA – Sky Sport Tennis

ATP & WTA – Sky Sport Tennis 08:00 ATP & WTA – Sky Sport 1

