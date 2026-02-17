Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 17 febbraio 2026: Champions League, Olimpiadi invernali e Atp Doha

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi oggi in tv, con una varietà di discipline che sapranno soddisfare gli appassionati di ogni genere. Tra gli eventi di punta, spiccano molteplici incontri di calcio legati alla prestigiosa UEFA Champions League, con match molto attesi come Galatasaray-Juventus e Borussia Dortmund-Atalanta, distribuiti su diverse piattaforme a pagamento. Parallelamente, la copertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 regala momenti di sport in chiaro, grazie a trasmissioni dedicate su Rai 2 e Rai Sport, portando l’emozione olimpica direttamente nelle case degli spettatori. Non mancano poi le sfide sul campo del ciclismo con la seconda tappa dell’UAE Tour, trasmessa in chiaro su Rai Sport, e l’intensa programmazione di tennis, che segue i tornei ATP (a Doha ieri Sinner ha vinto al debutto) e WTA distribuiti su canali a pagamento. Infine, la pallavolo femminile presenta un appuntamento di spicco con la CEV Champions League in diretta su Sky Sport Arena. Un mix di emozioni sportive che copre tutto l’arco della giornata e arriva sui vari schermi grazie a un’offerta televisiva ampia e articolata.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Calcio
- 18:45 Galatasaray-Juventus (UEFA Champions League) – Sky, Sky Sport 1
- 21:00 Borussia Dortmund-Atalanta (UEFA Champions League) – Sky, Sky Sport 1
- 21:00 Monaco-PSG (UEFA Champions League) – Sky, Sky Sport Mix
- 21:00 Benfica-Real Madrid (UEFA Champions League) – Sky, Sky Sport Arena
- 21:00 Diretta Gol Champions League (Diretta Gol Champions League) – Sky Sport Calcio
Ciclismo
- 10:50 2a tappa UAE Tour – Rai Sport
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
- 09:00 – Eurosport
- 10:00 – Rai 2
- 11:00 – Rai 2
- 12:30 – Rai Sport
- 13:30 – Rai 2
- 18:10 – Rai 2
- 19:00 – Rai Sport
- 21:00 – Rai 2
Pallavolo Femminile
- 18:00 Olympiacos-Milano (CEV Champions League) – Sky Sport Arena
Tennis
- 08:00 ATP & WTA – Sky Sport Mix
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.