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Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 17 marzo 2026: Champions League, serie B, Senegal-Italbasket donne

Scopri la ricca offerta di eventi sportivi in diretta TV di oggi con calcio, basket, tennis e molto altro.

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone una vasta offerta di appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati, con eventi che coprono diverse discipline. Il calcio domina la scena, con un ricco programma che spazia dalla prestigiosa UEFA Champions League alla combattuta Serie B italiana, con match di grande fascino come Manchester City-Real Madrid e Palermo-Juve Stabia, tutti disponibili principalmente su Sky e Dazn. Ma la passione sportiva si estende anche al basket, in particolare al basket femminile con le qualificazioni ai Mondiali Germania 2026 e agli incontri NBA, garantendo un’offerta completa per gli amanti del canestro. La pallavolo maschile, con la SuperLega Credem Banca, e il tennis con i tornei ATP & WTA 1000 di Miami, arricchiscono ulteriormente la proposta, insieme a un emozionante finale di World Baseball Classic. La copertura televisiva è a pagamento su molte emittenti specializzate, ma non mancano spazi sul digitale terrestre, garantendo a tutti la possibilità di seguire lo sport a diversi livelli.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Baseball

  • 01:00 Finale World Baseball Classic (Rai Sport, Sky Sport Arena)

Basket

  • 01:00 NBA: Milwaukee-Cleveland (Sky Sport Basket)
  • 04:00 NBA: Sacramento-San Antonio (Sky Sport Basket)

Basket Femminile

  • 19:00 Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Senegal-Italia (Rai Sport, Sky Sport Basket)
  • 22:00 Qualificazioni Mondiali Germania 2026: Usa-Spagna (Sky Sport Basket)

Calcio

  • 18:45 UEFA Champions League: Sporting-Bodo Glimt (Sky, Sky Sport 1)
  • 19:00 Serie B, 31ª giornata: Palermo-Juve Stabia (Dazn)
  • 19:00 Serie B, 31ª giornata: Catanzaro-Modena (Dazn)
  • 19:00 Serie B, 31ª giornata: Mantova-Cesena (Dazn)
  • 20:00 Serie B, 31ª giornata: Reggiana-Monza (Dazn)
  • 20:00 Serie B, 31ª giornata: Spezia-Empoli (Dazn)
  • 20:00 Serie B, 31ª giornata: Venezia-Padova (Dazn)
  • 21:00 UEFA Champions League: Manchester City-Real Madrid (Sky)
  • 21:00 UEFA Champions League: Chelsea-PSG (Sky, Sky Sport Arena)
  • 21:00 UEFA Champions League: Arsenal-Bayer Leverkusen (Sky, Sky Sport Max)
  • 21:00 UEFA Champions League: Diretta Gol Ucl (Sky Sport 1)
  • 21:00 (Sky Sport Calcio)

Pallavolo Maschile

  • 21:00 SuperLega Credem Banca: Modena-Piacenza (Rai Sport)

Tennis

  • 16:00 ATP & WTA 1000 Miami: 1a giornata (Sky Sport Tennis)

Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 17 marzo 2026: Champions League, serie B, Senegal-Italbasket donne

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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