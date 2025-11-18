Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 18 novembre

Scopri la ricca programmazione sportiva di oggi tra basket e calcio in diretta TV

Il palinsesto sportivo di oggi presenta una vasta scelta di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di basket e calcio. La giornata si apre con intense sfide di basket, che includono partite NBA e competizioni europee, programmati nella notte e nel primo pomeriggio, trasmesse principalmente su piattaforme pay come Sky Sport Basket. Nel pomeriggio e in serata, invece, il calcio domina con incontri di rilevanza internazionale e giovanile, come le qualificazioni ai Mondiali 2026, la Coppa del Mondo Under 17 e le Qualificazioni Europee U21 2027, visibili su canali free e a pagamento.

Tra le partite più attese ci sono Italia-Uzbekistan nella Coppa del Mondo U17, Montenegro-Italia per le qualificazioni U21 e alcune gare decisive delle Qualificazioni Mondiali, come Scozia-Danimarca e Spagna-Turchia, per un martedì ricco di emozioni sul piccolo schermo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

2.00 NBA: Atlanta-Detroit (Sky Sport Basket, pay)

NBA: Portland-Phoenix (Sky Sport Basket, pay) 20.00 Eurocup: Niners-Aquila Trento (Sky Sport Basket, pay)

CALCIO

13.30 Coppa del Mondo U17 Qatar 2025: Italia-Uzbekistan (Rai Sport, free)

Qualificazioni Mondiali 2026: Spagna-Turchia (Sky Sport 1, pay) 20.45 Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol (Sky Sport Calcio, pay)