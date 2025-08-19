Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 19 agosto 2025: Diamond League e Real Madrid-Osasuna

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di atletica leggera, basket, calcio e tennis. Il palinsesto dedicato allo sport si apre con la prestigiosa Diamond League di Losanna, evento di atletica leggera trasmesso su Rai Sport in chiaro. Nel pomeriggio, l’attenzione si sposta sul calcio con il derby romano Roma-Lazio valido per la Scopigno Cup, visibile sempre su Rai Sport, e le sfide serali della LaLiga e della UEFA Champions League su piattaforme pay come Dazn e Sky Sport. Gli appassionati di basket potranno seguire l’amichevole internazionale tra Slovenia e Gran Bretagna in diretta su Dazn. Infine, la giornata dedicata al tennis è particolarmente intensa con diversi canali Sky Sport (Tennis, Mix, Max, 1) che coprono gli incontri ATP & WTA e il doppio misto degli US Open. Un palinsesto variegato che garantirà ad ogni tifoso di trovare spettacolo e competizioni di alto livello per tutta la giornata.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Atletica Leggera
- 18:00 Diamond League, Losanna (Rai Sport, in chiaro)
Basket
- 20:00 Amichevole Internazionale: Slovenia-Gran Bretagna (Dazn, pay)
Calcio
- 15:30 Scopigno Cup: Roma-Lazio (Rai Sport, in chiaro)
- 21:00 LaLiga: Real Madrid-Osasuna (Dazn, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Play-Off (Sky Sport Arena, pay)
- 21:00 UEFA Champions League: Play-Off (Sky Sport Calcio, pay)
Tennis
- 17:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay)
- 17:00 ATP & WTA (Sky Sport Mix, pay)
- 17:00 ATP & WTA (Sky Sport Max, pay)
- 17:00 US Open, Doppio Misto (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.