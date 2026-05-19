Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 19 maggio: Giro d'Italia, Premier e basket serie A

Oggi la programmazione sportiva TV propone un palinsesto ricco e variegato dedicato agli amanti del ciclismo, calcio, basket e tennis. Importanti appuntamenti segnano la giornata, a cominciare dal ciclismo con la decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro individuale tra Viareggio e Massa, trasmessa in chiaro su Rai Sport e Rai 2, nonché su Eurosport. Nel pomeriggio e la sera spazio invece al calcio con le sfide di Premier League, tra cui Chelsea vs Tottenham e Bournemouth vs Manchester City, entrambe visibili su Sky Sport Calcio e Sky Sport 1. La serata prevede anche la partita di basket tra Virtus Bologna e Trento, in onda su Sky Sport Basket, evento a pagamento per gli appassionati. I fan del tennis potranno invece seguire gli incontri ATP & WTA dalle 10:30 mattutine su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport 1, offrendo una vasta scelta per chi ama il tennis in ogni sua forma. Quest’oggi dunque non mancano le opportunità per chi vuole seguire lo sport in tv, sia in chiaro che a pagamento, con un offerta diversificata e di qualità per tutti i gusti.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
BASKET
- 20:00 Serie A: Virtus Bologna-Trento (Sky Sport Basket, a pagamento)
CALCIO
- 20:30 Premier League: Bournemouth-Manchester City (Sky Sport 1, a pagamento)
- 21:15 Premier League: Chelsea-Tottenham (Sky Sport Calcio, a pagamento)
CICLISMO
- 13:00 Giro d’Italia – 10a tappa: Viareggio-Massa (Cronometro individuale) (Eurosport, in chiaro)
- 13:15 Giro d’Italia – 10a tappa: Prima Diretta (Rai Sport, in chiaro)
- 14:05 Giro d’Italia – 10a tappa: Viareggio-Massa (Cronometro individuale) (Rai 2, in chiaro)
TENNIS
- 10:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento)
- 10:30 ATP & WTA (Sky Sport Mix, a pagamento)
- 10:30 ATP & WTA (Sky Sport 1, a pagamento)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.