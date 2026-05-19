Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 19 maggio: Giro d'Italia, Premier e basket serie A

Tutti gli appuntamenti sportivi in diretta TV per seguire ciclismo, calcio, basket e tennis.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi la programmazione sportiva TV propone un palinsesto ricco e variegato dedicato agli amanti del ciclismo, calcio, basket e tennis. Importanti appuntamenti segnano la giornata, a cominciare dal ciclismo con la decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro individuale tra Viareggio e Massa, trasmessa in chiaro su Rai Sport e Rai 2, nonché su Eurosport. Nel pomeriggio e la sera spazio invece al calcio con le sfide di Premier League, tra cui Chelsea vs Tottenham e Bournemouth vs Manchester City, entrambe visibili su Sky Sport Calcio e Sky Sport 1. La serata prevede anche la partita di basket tra Virtus Bologna e Trento, in onda su Sky Sport Basket, evento a pagamento per gli appassionati. I fan del tennis potranno invece seguire gli incontri ATP & WTA dalle 10:30 mattutine su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport 1, offrendo una vasta scelta per chi ama il tennis in ogni sua forma. Quest’oggi dunque non mancano le opportunità per chi vuole seguire lo sport in tv, sia in chiaro che a pagamento, con un offerta diversificata e di qualità per tutti i gusti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

BASKET

20:00 Serie A: Virtus Bologna-Trento (Sky Sport Basket, a pagamento)

CALCIO

20:30 Premier League: Bournemouth-Manchester City (Sky Sport 1, a pagamento)

Premier League: Bournemouth-Manchester City (Sky Sport 1, a pagamento) 21:15 Premier League: Chelsea-Tottenham (Sky Sport Calcio, a pagamento)

CICLISMO

13:00 Giro d’Italia – 10a tappa: Viareggio-Massa (Cronometro individuale) (Eurosport, in chiaro)

Giro d’Italia – 10a tappa: Viareggio-Massa (Cronometro individuale) (Eurosport, in chiaro) 13:15 Giro d’Italia – 10a tappa: Prima Diretta (Rai Sport, in chiaro)

Giro d’Italia – 10a tappa: Prima Diretta (Rai Sport, in chiaro) 14:05 Giro d’Italia – 10a tappa: Viareggio-Massa (Cronometro individuale) (Rai 2, in chiaro)

TENNIS

10:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento) 10:30 ATP & WTA (Sky Sport Mix, a pagamento)

ATP & WTA (Sky Sport Mix, a pagamento) 10:30 ATP & WTA (Sky Sport 1, a pagamento)

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