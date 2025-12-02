Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 2 dicembre

Scopri tutti gli eventi sportivi trasmessi in diretta oggi sulle principali emittenti italiane, dal calcio al basket e molto altro.

Oggi la programmazione televisiva offre un ricco palinsesto dedicato a diversi sport, per tutti gli appassionati. In primo piano il calcio con match importanti di Coppa Italia, Premier League e Bundesliga, che vedranno protagoniste squadre come Juventus, Manchester City e Borussia Dortmund. Non manca lo sport al femminile con il calcio a 5 femminile e la pallavolo femminile, che animano rispettivamente la Coppa del Mondo Filippine 2025 e la CEV Champions League, garantendo appuntamenti di grande spettacolo.

Gli amanti del basket potranno seguire le sfide NBA di Boston-New York e Golden State-Oklahoma City, trasmesse su canali dedicati. Questa varietà di eventi rende la giornata particolarmente interessante, con opzioni sia in chiaro che a pagamento, su emittenti come Mediaset Infinity, Sky Sport e Rai Sport. Se siete appassionati di sport, le possibilità per seguirli in diretta non mancano oggi, con un’offerta capillare per ogni gusto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:00 NBA: Boston-New York (Sky Sport Basket, a pagamento)

NBA: Boston-New York (Sky Sport Basket, a pagamento) 05:00 NBA: Golden State-Oklahoma City (Sky Sport Basket, a pagamento)

Calcio

20:30 Premier League: Fulham-Manchester City (Sky Sport Calcio, a pagamento)

Premier League: Fulham-Manchester City (Sky Sport Calcio, a pagamento) 21:00 Coppa Italia: Juventus-Udinese (Mediaset Infinity, a pagamento)

Coppa Italia: Juventus-Udinese (Mediaset Infinity, a pagamento) 21:00 Coppa Italia: Juventus-Udinese (Italia 1, in chiaro)

Coppa Italia: Juventus-Udinese (Italia 1, in chiaro) 21:00 Bundesliga: Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Sky Sport Max, a pagamento)

Bundesliga: Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Sky Sport Max, a pagamento) 21:15 Premier League: Newcastle-Tottenham (Sky Sport 1, a pagamento)

Calcio a 5 Femminile

11:00 Coppa del Mondo Filippine 2025: Italia-Portogallo (Rai Sport, in chiaro)

Pallavolo Femminile

19:00 CEV Champions League: Dresner SC-Conegliano (Sky Sport Arena, a pagamento)

CEV Champions League: Dresner SC-Conegliano (Sky Sport Arena, a pagamento) 19:00 CEV Champions League: Dresner SC-Conegliano (Sky Sport 1, a pagamento)