Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 2 giugno 2026: Roland Garros, playoff di C e amichevoli internazionali

Oggi, martedì 2 giugno 2026, il palinsesto sportivo televisivo propone una ricca varietà di appuntamenti per tutti gli appassionati. Dalle 10:30 si susseguono emozionanti match di tennis con i quarti di finale del singolo femminile e maschile al Roland Garros, trasmessi in chiaro su Eurosport e Eurosport 2, perfetti per gli amanti della terra rossa e delle grandi sfide internazionali. Nel pomeriggio e in prima serata, il calcio si fa protagonista con le amichevoli internazionali tra Croazia e Belgio, seguite dalla partita di Serie C Union Brescia-Ascoli, disponibili sia su Rai Sport che su Sky Sport, mixando offerte in chiaro e pay-tv. Gli appassionati di ciclismo femminile potranno invece immergersi nel percorso della 4a tappa del Giro d’Italia Women dalla cronometro individuale Belluno-Nevegal, visibile su Rai 2 e Eurosport 2. Non mancano poi appuntamenti interessanti per gli appassionati di rugby con la Serie A Elite e la finale maschile di beach soccer per la Supercoppa LND, in esclusiva per gli abbonati Sky. Un quadro variegato che soddisfa ogni palato sportivo, dalla varietà di discipline agli scenari nazionali e internazionali, con trasmissioni gratuite e a pagamento.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Beach Soccer
- 18:30 Supercoppa Maschile: Finale (Sky Sport Arena, pay)
Calcio
- 18:00 Croazia-Belgio, Amichevole Internazionale (Cielo)
- 18:00 Croazia-Belgio, Amichevole Internazionale (Sky Sport 1, pay)
- 18:00 Croazia-Belgio, Amichevole Internazionale (Sky Sport Calcio, pay)
- 20:45 Galles-Ghana, Amichevole Internazionale (Sky Sport Calcio, pay)
- 21:15 Union Brescia-Ascoli, Serie C (Rai Sport)
- 21:15 Union Brescia-Ascoli, Serie C (Sky Sport 1, pay)
Ciclismo Femminile
- 14:15 Giro d’Italia Women – 4a tappa: Belluno-Nevegal (Cronometro individuale) (Eurosport 2)
- 14:45 Giro d’Italia Women – 4a tappa: Belluno-Nevegal (Cronometro individuale) (Rai 2)
Rugby
- 18:15 Padova-Reggio Emilia, Serie A Elite (Rai 2)
Tennis
- 10:30 Roland Garros, Quarti di Finale Singolo Femminile (Eurosport)
- 13:00 Roland Garros, Quarti di Finale Singolo Femminile (Eurosport)
- 15:00 Roland Garros, Quarti di Finale Singolo Maschile (Eurosport)
- 20:00 Roland Garros, Quarti di Finale Singolo Maschile (Eurosport)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.