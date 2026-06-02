Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 2 giugno 2026: Roland Garros, playoff di C e amichevoli internazionali

Consulta il palinsesto completo degli eventi sportivi in diretta TV, dal calcio al tennis fino al ciclismo femminile.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi, martedì 2 giugno 2026, il palinsesto sportivo televisivo propone una ricca varietà di appuntamenti per tutti gli appassionati. Dalle 10:30 si susseguono emozionanti match di tennis con i quarti di finale del singolo femminile e maschile al Roland Garros, trasmessi in chiaro su Eurosport e Eurosport 2, perfetti per gli amanti della terra rossa e delle grandi sfide internazionali. Nel pomeriggio e in prima serata, il calcio si fa protagonista con le amichevoli internazionali tra Croazia e Belgio, seguite dalla partita di Serie C Union Brescia-Ascoli, disponibili sia su Rai Sport che su Sky Sport, mixando offerte in chiaro e pay-tv. Gli appassionati di ciclismo femminile potranno invece immergersi nel percorso della 4a tappa del Giro d’Italia Women dalla cronometro individuale Belluno-Nevegal, visibile su Rai 2 e Eurosport 2. Non mancano poi appuntamenti interessanti per gli appassionati di rugby con la Serie A Elite e la finale maschile di beach soccer per la Supercoppa LND, in esclusiva per gli abbonati Sky. Un quadro variegato che soddisfa ogni palato sportivo, dalla varietà di discipline agli scenari nazionali e internazionali, con trasmissioni gratuite e a pagamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Beach Soccer

18:30 Supercoppa Maschile: Finale (Sky Sport Arena, pay)

Calcio

18:00 Croazia-Belgio, Amichevole Internazionale (Cielo)

Croazia-Belgio, Amichevole Internazionale (Cielo) 18:00 Croazia-Belgio, Amichevole Internazionale (Sky Sport 1, pay)

Croazia-Belgio, Amichevole Internazionale (Sky Sport 1, pay) 18:00 Croazia-Belgio, Amichevole Internazionale (Sky Sport Calcio, pay)

Croazia-Belgio, Amichevole Internazionale (Sky Sport Calcio, pay) 20:45 Galles-Ghana, Amichevole Internazionale (Sky Sport Calcio, pay)

Galles-Ghana, Amichevole Internazionale (Sky Sport Calcio, pay) 21:15 Union Brescia-Ascoli, Serie C (Rai Sport)

Union Brescia-Ascoli, Serie C (Rai Sport) 21:15 Union Brescia-Ascoli, Serie C (Sky Sport 1, pay)

Ciclismo Femminile

14:15 Giro d’Italia Women – 4a tappa: Belluno-Nevegal (Cronometro individuale) (Eurosport 2)

Giro d’Italia Women – 4a tappa: Belluno-Nevegal (Cronometro individuale) (Eurosport 2) 14:45 Giro d’Italia Women – 4a tappa: Belluno-Nevegal (Cronometro individuale) (Rai 2)

Rugby

18:15 Padova-Reggio Emilia, Serie A Elite (Rai 2)

Tennis

10:30 Roland Garros, Quarti di Finale Singolo Femminile (Eurosport)

Roland Garros, Quarti di Finale Singolo Femminile (Eurosport) 13:00 Roland Garros, Quarti di Finale Singolo Femminile (Eurosport)

Roland Garros, Quarti di Finale Singolo Femminile (Eurosport) 15:00 Roland Garros, Quarti di Finale Singolo Maschile (Eurosport)

Roland Garros, Quarti di Finale Singolo Maschile (Eurosport) 20:00 Roland Garros, Quarti di Finale Singolo Maschile (Eurosport)

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