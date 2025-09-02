Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 2 settembre 2025: Italia-Spagna di basket, Us Open e Vuelta

Tutti gli appuntamenti sportivi di oggi tra ciclismo, tennis e basket, con dettagli su orari e canali tv

Oggi la programmazione sportiva in TV si presenta molto ricca e variegata, con un mix di eventi imperdibili per gli appassionati di basket maschile, ciclismo e tennis. La giornata sportiva si apre con impegnative sfide di basket maschile valide per il prestigioso FIBA EuroBasket 2025, tra cui le partite Grecia-Bosnia Erzegovina e l’attesissimo Italia-Spagna, trasmesse su canali pay come Sky Sport e anche in chiaro su Rai 2, permettendo a tutti di seguire dal vivo questi duelli europei. Nel ciclismo, spazio a La Vuelta con la sua 10ª tappa in onda su Eurosport, canale accessibile gratuitamente, per dare un’occhiata ai protagonisti del grande giro spagnolo. La giornata è però maggiormente dominata dal tennis, con il US Open che propone le fasi dei quarti di finale sia femminili che maschili e numerose partite della 10ª giornata, concentrando molte dirette sui canali Sky dedicati agli sport. Questi appuntamenti sono spesso a pagamento, ma garantiscono una copertura completa e di alta qualità delle emozioni del torneo. Chi ama lo sport potrà così vivere una giornata intensa e coinvolgente, con appuntamenti per ogni gusto e esigenza, disponibili su una varietà di emittenti in chiaro e pay-tv.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket maschile

14:00 Grecia-Bosnia Erzegovina (FIBA EuroBasket 2025) – Sky Sport Basket, Sky Sport 1

Ciclismo

14:45 La Vuelta, 10a tappa – Eurosport (in chiaro)

Tennis

01:00 US Open, 2^ Quarto di Finale Femminile – Sky Sport Tennis, Sky Sport 1

