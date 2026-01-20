Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Sinner, Brignone, Champions e non solo

La giornata di martedì 20 gennaio 2026 si presenta ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, pallavolo femminile, pallamano maschile, sci alpino e soprattutto tennis. Tante competizioni di alto livello saranno trasmesse in diretta su diverse emittenti tra cui Sky, DAZN, Rai e Sportitalia, sia in chiaro che a pagamento. Spicca il Primavera 1 con le sfide di Frosinone-Milan, Parma-Fiorentina, Sassuolo-Genoa e Inter-Monza, mentre in serata il grande appuntamento sarà con l’UEFA Champions League, che vedrà impegnate squadre di calibro internazionale come Inter, Arsenal, PSG e Napoli su Sky Sport e Sky.
Continuano anche i match di pallavolo femminile della Serie A1, visibili su DAZN e Rai Sport, e la Coppa del Mondo di Sci Alpino con lo Slalom Gigante femminile e l’attesissimo ritorno di Brignone su Rai 2. Sul fronte basket, l’Eurolega propone sfide di alto livello con Real Madrid, Olimpia Milano e Monaco. Da non perdere inoltre l’NBA con partite visibili su Sky Sport Basket. Infine, gli amanti del tennis potranno seguire l’intera giornata dell’Australian Open su Eurosport e Eurosport 2, per non perdere nemmeno un colpo dei tornei internazionali più importanti. Debutta Sinner contro Gaston: scusate se è poco.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 2:00 NBA: Houston Rockets-San Antonio Spurs (Sky Sport Basket – pay)
- 4:00 NBA: Denver Nuggets-Los Angeles Lakers (Sky Sport 1 – pay)
- 18:45 Eurolega: Monaco-Stella Rossa (Sky Sport Max – pay)
- 20:45 Eurolega: Real Madrid-Olimpia Milano (Sky Sport Basket – pay)
Calcio
- 12:00 Primavera 1: Frosinone-Milan (Sportitalia)
- 14:00 Primavera 1: Parma-Fiorentina (Sportitalia)
- 16:00 Primavera 1: Sassuolo-Genoa (Sportitalia)
- 18:00 Primavera 1: Inter-Monza (Sportitalia)
- 16:30 UEFA Champions League: FC Kairat-Club Bruges (Sky – pay)
- 18:45 UEFA Champions League: Bodo Glimt-Manchester City (Sky, Sky Sport 1 – pay)
- 20:00 UEFA Champions League: – (nessun evento diretto alle 20:00, info esclusivamente per altri sport)
- 21:00 UEFA Champions League: Inter-Arsenal, Copenhagen-Napoli, Real Madrid-Monaco, Sporting Lisbona-PSG, Tottenham-Borussia Dortmund, Villarreal-Ajax, Olympiacos-Bayer Leverkusen (Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport Mix, Sky Sport Arena – pay)
- 21:00 Diretta Gol Champions League (Sky Sport Arena – pay)
Calcio a 5 Femminile
- 18:00 Coppa Italia Serie A Futsal: Milan-Fiorentina (Sky Sport Calcio – pay)
Pallamano maschile
- 18:00 Europei 2026: Polonia-Italia (Sky Sport Arena – pay)
Pallavolo Femminile
- 19:30 Serie A1: San Giovanni in Marignano-Firenze (DAZN – pay)
- 20:00 Serie A1: Macerata-Chieri (DAZN – pay)
- 20:30 Serie A1: Vallefoglia-Conegliano (DAZN – pay)
- 20:30 Serie A1: Bergamo-Scandicci (Rai Sport)
Sci Alpino
- 10:30 Coppa del Mondo: Plan de Corones. Slalom Gigante F (1a manche) (Rai 2)
- 13:30 Coppa del Mondo: Plan de Corones. Slalom Gigante F (2a manche) (Rai 2)
Tennis
- 01:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)
- 04:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)
- 06:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)
- 08:30 Australian Open (Eurosport)
- 09:00 Australian Open (Eurosport 2)
- 10:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)
- 11:00 Australian Open (Eurosport)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.