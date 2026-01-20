Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Sinner, Brignone, Champions e non solo

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta sui principali canali televisivi italiani oggi.

La giornata di martedì 20 gennaio 2026 si presenta ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket, calcio, pallavolo femminile, pallamano maschile, sci alpino e soprattutto tennis. Tante competizioni di alto livello saranno trasmesse in diretta su diverse emittenti tra cui Sky, DAZN, Rai e Sportitalia, sia in chiaro che a pagamento. Spicca il Primavera 1 con le sfide di Frosinone-Milan, Parma-Fiorentina, Sassuolo-Genoa e Inter-Monza, mentre in serata il grande appuntamento sarà con l’UEFA Champions League, che vedrà impegnate squadre di calibro internazionale come Inter, Arsenal, PSG e Napoli su Sky Sport e Sky.

Continuano anche i match di pallavolo femminile della Serie A1, visibili su DAZN e Rai Sport, e la Coppa del Mondo di Sci Alpino con lo Slalom Gigante femminile e l’attesissimo ritorno di Brignone su Rai 2. Sul fronte basket, l’Eurolega propone sfide di alto livello con Real Madrid, Olimpia Milano e Monaco. Da non perdere inoltre l’NBA con partite visibili su Sky Sport Basket. Infine, gli amanti del tennis potranno seguire l’intera giornata dell’Australian Open su Eurosport e Eurosport 2, per non perdere nemmeno un colpo dei tornei internazionali più importanti. Debutta Sinner contro Gaston: scusate se è poco.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

2:00 NBA: Houston Rockets-San Antonio Spurs (Sky Sport Basket – pay)

4:00 NBA: Denver Nuggets-Los Angeles Lakers (Sky Sport 1 – pay)

18:45 Eurolega: Monaco-Stella Rossa (Sky Sport Max – pay)

Eurolega: Monaco-Stella Rossa (Sky Sport Max – pay) 20:45 Eurolega: Real Madrid-Olimpia Milano (Sky Sport Basket – pay)

Calcio

12:00 Primavera 1: Frosinone-Milan (Sportitalia)

14:00 Primavera 1: Parma-Fiorentina (Sportitalia)

16:00 Primavera 1: Sassuolo-Genoa (Sportitalia)

18:00 Primavera 1: Inter-Monza (Sportitalia)

16:30 UEFA Champions League: FC Kairat-Club Bruges (Sky – pay)

18:45 UEFA Champions League: Bodo Glimt-Manchester City (Sky, Sky Sport 1 – pay)

20:00 UEFA Champions League: – (nessun evento diretto alle 20:00, info esclusivamente per altri sport)

21:00 UEFA Champions League: Inter-Arsenal, Copenhagen-Napoli, Real Madrid-Monaco, Sporting Lisbona-PSG, Tottenham-Borussia Dortmund, Villarreal-Ajax, Olympiacos-Bayer Leverkusen (Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport Mix, Sky Sport Arena – pay)

21:00 Diretta Gol Champions League (Sky Sport Arena – pay)

Calcio a 5 Femminile

18:00 Coppa Italia Serie A Futsal: Milan-Fiorentina (Sky Sport Calcio – pay)

Pallamano maschile

18:00 Europei 2026: Polonia-Italia (Sky Sport Arena – pay)

Pallavolo Femminile

19:30 Serie A1: San Giovanni in Marignano-Firenze (DAZN – pay)

20:00 Serie A1: Macerata-Chieri (DAZN – pay)

20:30 Serie A1: Vallefoglia-Conegliano (DAZN – pay)

20:30 Serie A1: Bergamo-Scandicci (Rai Sport)

Sci Alpino

10:30 Coppa del Mondo: Plan de Corones. Slalom Gigante F (1a manche) (Rai 2)

13:30 Coppa del Mondo: Plan de Corones. Slalom Gigante F (2a manche) (Rai 2)

Tennis

01:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)

04:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)

06:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)

08:30 Australian Open (Eurosport)

09:00 Australian Open (Eurosport 2)

10:30 Australian Open (Eurosport, Eurosport 2)

11:00 Australian Open (Eurosport)