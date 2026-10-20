Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 20 ottobre: Champions League, Italia-Spagna di pallanuoto, tennis e basket

Champions League, Eurocup, tennis e pallanuoto: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta oggi

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La programmazione sportiva di oggi propone appuntamenti dal mattino fino alla sera, con dirette dedicate a tennis, calcio, basket e pallanuoto. I campi da tennis sono protagonisti già dalle prime ore: il palinsesto ATP & WTA prevede tre finestre, alle 4.00, alle 6.00 e alle 8.30, tra Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Nel pomeriggio spazio al calcio di Serie C, con Pineto-Reggiana alle 15.30. La serata è soprattutto all’insegna della UEFA Champions League: alle 18.45 sono in programma Sabah-Borussia Dortmund e Fenerbahce-Slavia Praga, oltre alla Diretta Gol, mentre alle 21.00 si giocano diverse sfide, tra cui Napoli-Bodo Glimt, Roma-Slovan Bratislava, PSG-Barcellona e Manchester City-AEK Atene. Per il basket doppio appuntamento con l’Eurocup: Manresa-Roma BC alle 20.30 e Maxima Roma-Reyer Venezia alle 21.00. Alle 18.00, infine, la pallanuoto maschile propone l’amichevole internazionale Italia-Spagna, trasmessa in chiaro su Rai Sport. Di seguito il calendario completo degli eventi in diretta e delle relative emittenti.