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Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 20 ottobre: Champions League, Italia-Spagna di pallanuoto, tennis e basket

Champions League, Eurocup, tennis e pallanuoto: tutti gli appuntamenti sportivi in diretta oggi

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Redazione

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La programmazione sportiva di oggi propone appuntamenti dal mattino fino alla sera, con dirette dedicate a tennis, calcio, basket e pallanuoto. I campi da tennis sono protagonisti già dalle prime ore: il palinsesto ATP & WTA prevede tre finestre, alle 4.00, alle 6.00 e alle 8.30, tra Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Nel pomeriggio spazio al calcio di Serie C, con Pineto-Reggiana alle 15.30. La serata è soprattutto all’insegna della UEFA Champions League: alle 18.45 sono in programma Sabah-Borussia Dortmund e Fenerbahce-Slavia Praga, oltre alla Diretta Gol, mentre alle 21.00 si giocano diverse sfide, tra cui Napoli-Bodo Glimt, Roma-Slovan Bratislava, PSG-Barcellona e Manchester City-AEK Atene. Per il basket doppio appuntamento con l’Eurocup: Manresa-Roma BC alle 20.30 e Maxima Roma-Reyer Venezia alle 21.00. Alle 18.00, infine, la pallanuoto maschile propone l’amichevole internazionale Italia-Spagna, trasmessa in chiaro su Rai Sport. Di seguito il calendario completo degli eventi in diretta e delle relative emittenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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BASKET

  • 20.30 Eurocup: Manresa-Roma BC (Sky Sport Max)
  • 21.00 Eurocup: Maxima Roma-Reyer Venezia (Sky Sport Basket)

CALCIO

  • 15.30 Serie C: Pineto-Reggiana (Sky Sport Calcio)
  • 18.45 UEFA Champions League: Sabah-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio, Sky)
  • 18.45 UEFA Champions League: Fenerbahce-Slavia Praga (Sky Sport Arena, Sky)
  • 18.45 Diretta Gol Champions League (Sky Sport 1)
  • 21.00 UEFA Champions League: Manchester City-AEK Atene (Sky Sport Mix, Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: Napoli-Bodo Glimt (Sky Sport 1, Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: PSG-Barcellona (Sky Sport Calcio, Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: Roma-Slovan Bratislava (Sky Sport Arena, Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: Stoccarda-Atletico Madrid (Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: Porto-Psv (Sky)
  • 21.00 UEFA Champions League: Liverpool-Villarreal (Sky)

PALLANUOTO MASCHILE

  • 18.00 Amichevole internazionale: Italia-Spagna (Rai Sport)

TENNIS

  • 4.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 6.00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)
  • 8.30 ATP & WTA (Sky Sport 1)
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