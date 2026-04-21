Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 21 aprile: coppa Italia, Atp 1000 Madrid e ciclismo

La giornata sportiva di oggi propone una ricca offerta televisiva dedicata agli appassionati di diverse discipline. Tra gli sport in evidenza spiccano il calcio, con incontri di Coppa Italia e Premier League, e il calcio a 5 maschile, con il campionato di Serie A Futsal. Non mancano poi gli appuntamenti con il ciclismo, con la seconda tappa del prestigioso Tour of the Alps, e il tennis, dove continua l’ATP & WTA 1000 di Madrid con la prima giornata di gare. Gli appassionati di basket potranno invece seguire le emozioni degli NBA Playoffs, trasmessi in diretta sui canali Sky Sport Basket.
L’ampia scelta di emittenti, sia in chiaro che a pagamento, permette a tutti di seguire gli eventi preferiti: da Canale 5 a Rai Sport, passando per diversi canali Sky. Una giornata ricca di sport e di sportivi da non perdere, per vivere l’adrenalina delle competizioni nazionali e internazionali comodamente da casa.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:30 NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay)
- 04:00 NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay)
Calcio
- 20:30 Serie A Futsal: Cosenza Futsal-Sala Consilina (Sky Sport Calcio, pay)
- 21:00 Coppa Italia: Inter-Como (Canale 5, free)
- 21:00 Premier League: Brighton-Chelsea (Sky Sport 1, pay)
Ciclismo
- 13:35 Tour of the Alps – 2a tappa: Telfs-Val Martello (Eurosport 2, free)
- 13:35 Tour of the Alps – 2a tappa: Telfs-Val Martello (Rai Sport, free)
Tennis
- 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 1a giornata (Sky Sport Mix, pay)
- 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 1a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
- 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 1a giornata (Sky Sport 1, pay)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.