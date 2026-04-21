Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 21 aprile: coppa Italia, Atp 1000 Madrid e ciclismo

Tutti gli eventi sportivi in diretta tv, dal ciclismo al calcio passando per il tennis e il basket.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La giornata sportiva di oggi propone una ricca offerta televisiva dedicata agli appassionati di diverse discipline. Tra gli sport in evidenza spiccano il calcio, con incontri di Coppa Italia e Premier League, e il calcio a 5 maschile, con il campionato di Serie A Futsal. Non mancano poi gli appuntamenti con il ciclismo, con la seconda tappa del prestigioso Tour of the Alps, e il tennis, dove continua l’ATP & WTA 1000 di Madrid con la prima giornata di gare. Gli appassionati di basket potranno invece seguire le emozioni degli NBA Playoffs, trasmessi in diretta sui canali Sky Sport Basket.

L’ampia scelta di emittenti, sia in chiaro che a pagamento, permette a tutti di seguire gli eventi preferiti: da Canale 5 a Rai Sport, passando per diversi canali Sky. Una giornata ricca di sport e di sportivi da non perdere, per vivere l’adrenalina delle competizioni nazionali e internazionali comodamente da casa.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:30 NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay)

NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay) 04:00 NBA Playoffs (Sky Sport Basket, pay)

Calcio

20:30 Serie A Futsal: Cosenza Futsal-Sala Consilina (Sky Sport Calcio, pay)

Serie A Futsal: Cosenza Futsal-Sala Consilina (Sky Sport Calcio, pay) 21:00 Coppa Italia: Inter-Como (Canale 5, free)

Coppa Italia: Inter-Como (Canale 5, free) 21:00 Premier League: Brighton-Chelsea (Sky Sport 1, pay)

Ciclismo

13:35 Tour of the Alps – 2a tappa: Telfs-Val Martello (Eurosport 2, free)

Tour of the Alps – 2a tappa: Telfs-Val Martello (Eurosport 2, free) 13:35 Tour of the Alps – 2a tappa: Telfs-Val Martello (Rai Sport, free)

Tennis

11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 1a giornata (Sky Sport Mix, pay)

ATP & WTA 1000 Madrid – 1a giornata (Sky Sport Mix, pay) 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 1a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

ATP & WTA 1000 Madrid – 1a giornata (Sky Sport Tennis, pay) 11:00 ATP & WTA 1000 Madrid – 1a giornata (Sky Sport 1, pay)

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