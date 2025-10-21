Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 21 ottobre 2025: NBA al via, Champions con Inter e Napoli

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di Basket, Calcio, Pallavolo Maschile e Tennis. La programmazione odierna offre numerosi eventi live sulle principali emittenti italiane, con partite di alto livello e competizioni internazionali. Nel calcio, protagonista indiscusso è la UEFA Champions League con diverse partite in programma tra cui Barcellona-Olympiacos, Arsenal-Atletico Madrid, PSV-Napoli e tanti altri big match trasmessi su Sky e i suoi canali specializzati. Da non perdere anche la UEFA Youth League e la Serie C con l’incontro Inter U23-Renate.
Gli amanti del basket potranno seguire due emozionanti match NBA tra Oklahoma City e Houston, e tra L.A. Lakers e Golden State in diretta su Sky Sport Basket e Sky Sport 1. Per gli appassionati di tennis, la giornata è marcata da diversi appuntamenti ATP & WTA trasmessi sui canali Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 1, che garantiscono un’intensa copertura anche nelle prime ore della giornata.
Infine, il pallavolo maschile è in evidenza con gli incontri di SuperLega Monza-Perugia e Cisterna Volley-Itas Trentino, disponibili rispettivamente su Dazn e Rai Sport. Una ricca offerta per tutti gli amanti dello sport che potranno vivere grandi emozioni in diretta da casa.
Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV
Basket
- 01:30 Oklahoma City-Houston (NBA) – Sky Sport Basket, Sky Sport 1
- 04:00 L.A. Lakers-Golden State (NBA) – Sky Sport Basket, Sky Sport 1
Calcio
- 14:30 Union SG-Inter (UEFA Youth League) – Sky Sport Calcio
- 16:30 Inter U23-Renate (Serie C) – Sky Sport 1
- 18:45 Barcellona-Olympiacos (UEFA Champions League) – Sky, Sky Sport 1
- 18:45 Kairat Almaty-Pafos (UEFA Champions League) – Sky, Sky Sport Arena
- 18:45 Diretta gol Champions League (Diretta Gol Champions League) – Sky Sport Calcio
- 21:00 Arsenal-Atletico Madrid (UEFA Champions League) – Sky, Sky Sport Max
- 21:00 Bayer Leverkusen-PSG (UEFA Champions League) – Sky
- 21:00 Copenaghen-Borussia Dortmund (UEFA Champions League) – Sky
- 21:00 Newcastle-Benfica (UEFA Champions League) – Sky
- 21:00 PSV-Napoli (UEFA Champions League) – Sky
- 21:00 Union SG-Inter (UEFA Champions League) – Sky, Sky Sport 1
- 21:00 Villarreal-Manchester City (UEFA Champions League) – Sky
- 21:00 Diretta Gol Ucl (Diretta Gol Champions League) – Sky Sport Arena
Pallavolo Maschile
- 20:30 Monza-Perugia (SuperLega) – Dazn
- 20:30 Cisterna Volley-Itas Trentino (SuperLega) – Rai Sport (free)
Tennis
- 03:30 ATP & WTA – Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max
- 06:00 ATP & WTA – Sky Sport Tennis, Sky Sport 1
- 09:00 ATP & WTA – Sky Sport Max
- 13:30 ATP & WTA – Sky Sport Mix
