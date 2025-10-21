Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 21 ottobre 2025: NBA al via, Champions con Inter e Napoli

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi di oggi nelle dirette TV: calcio, basket, tennis e pallavolo maschile.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di Basket, Calcio, Pallavolo Maschile e Tennis. La programmazione odierna offre numerosi eventi live sulle principali emittenti italiane, con partite di alto livello e competizioni internazionali. Nel calcio, protagonista indiscusso è la UEFA Champions League con diverse partite in programma tra cui Barcellona-Olympiacos, Arsenal-Atletico Madrid, PSV-Napoli e tanti altri big match trasmessi su Sky e i suoi canali specializzati. Da non perdere anche la UEFA Youth League e la Serie C con l’incontro Inter U23-Renate.

Gli amanti del basket potranno seguire due emozionanti match NBA tra Oklahoma City e Houston, e tra L.A. Lakers e Golden State in diretta su Sky Sport Basket e Sky Sport 1. Per gli appassionati di tennis, la giornata è marcata da diversi appuntamenti ATP & WTA trasmessi sui canali Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 1, che garantiscono un’intensa copertura anche nelle prime ore della giornata.

Infine, il pallavolo maschile è in evidenza con gli incontri di SuperLega Monza-Perugia e Cisterna Volley-Itas Trentino, disponibili rispettivamente su Dazn e Rai Sport. Una ricca offerta per tutti gli amanti dello sport che potranno vivere grandi emozioni in diretta da casa.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

01:30 Oklahoma City-Houston (NBA) – Sky Sport Basket, Sky Sport 1

Calcio

14:30 Union SG-Inter (UEFA Youth League) – Sky Sport Calcio

Pallavolo Maschile

20:30 Monza-Perugia (SuperLega) – Dazn

Tennis

03:30 ATP & WTA – Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max

ATP & WTA – Sky Sport Max 13:30 ATP & WTA – Sky Sport Mix

