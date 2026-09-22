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Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 22 settembre 2026: staffetta mista ai Mondiali di ciclismo

Scopri la vasta programmazione sportiva di oggi fra ciclismo, calcio a 5 e tennis

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Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di ciclismo, calcio a 5 maschile e tennis quella di oggi, con una vasta offerta di eventi sportivi in diretta su diverse emittenti televisive. Il ciclismo è protagonista con le competizioni dei Mondiali su strada a Montreal 2026, che vedono in gara staffette miste, cronometri juniores sia maschili che femminili, oltre alla prima tappa della CRO Race trasmessa in chiaro su Eurosport e Rai Sport. La varietà di canali e la gratuità in gran parte delle trasmissioni consentono agli appassionati di seguire con attenzione le sfide su due ruote. Nel pomeriggio e in serata spazio anche al calcio a 5 maschile, con la partita di Serie A Futsal tra Roma 1927 e Defender Giovinazzo, visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 1, entrambe in pay TV. Infine, il tennis occupa la mattina con gli incontri ATP & WTA, disponibili, però, solo in pay TV su Sky Sport Tennis. In sintesi, un palinsesto ricco e variegato che copre diversi sport e competizioni di alto livello, offrendo agli spettatori numerose opportunità per godersi lo sport in televisione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Calcio a 5 Maschile

  • 20:30 Roma 1927 vs Defender Giovinazzo - Serie A Futsal (Sky Sport Calcio, Sky Sport 1)

Ciclismo

  • 13:00 1a tappa CRO Race (Eurosport)
  • 14:30 Staffetta mista a squadre - Mondiali su strada Montreal 2026 (Eurosport, Rai Sport)
  • 16:00 Staffetta mista a squadre - Mondiali su strada Montreal 2026 (Rai 2)
  • 18:10 Cronometro Juniores Uomini - Mondiali su strada Montreal 2026 (Eurosport, Rai Sport)
  • 21:10 Cronometro Juniores Donne - Mondiali su strada Montreal 2026 (Eurosport, Rai Sport)

Tennis

  • 05:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay TV)
  • 06:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, pay TV)
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