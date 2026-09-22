Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 22 settembre 2026: staffetta mista ai Mondiali di ciclismo

Scopri la vasta programmazione sportiva di oggi fra ciclismo, calcio a 5 e tennis

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di ciclismo, calcio a 5 maschile e tennis quella di oggi, con una vasta offerta di eventi sportivi in diretta su diverse emittenti televisive. Il ciclismo è protagonista con le competizioni dei Mondiali su strada a Montreal 2026, che vedono in gara staffette miste, cronometri juniores sia maschili che femminili, oltre alla prima tappa della CRO Race trasmessa in chiaro su Eurosport e Rai Sport. La varietà di canali e la gratuità in gran parte delle trasmissioni consentono agli appassionati di seguire con attenzione le sfide su due ruote. Nel pomeriggio e in serata spazio anche al calcio a 5 maschile, con la partita di Serie A Futsal tra Roma 1927 e Defender Giovinazzo, visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 1, entrambe in pay TV. Infine, il tennis occupa la mattina con gli incontri ATP & WTA, disponibili, però, solo in pay TV su Sky Sport Tennis. In sintesi, un palinsesto ricco e variegato che copre diversi sport e competizioni di alto livello, offrendo agli spettatori numerose opportunità per godersi lo sport in televisione.